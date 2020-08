[VIDEO] Casi tres años de vivir entre cartón y madera

Treinta y dos familias de la Hacienda Vieja, de Zacatepec, siguen sin recibir sus viviendas, a casi tres años del sismo del 19 de septiembre de 2017, debido a que el gobierno encabezado por Olivia Ramírez Lamadrid no ha cumplido con los servicios municipales de agua potable y drenaje para este nuevo asentamiento en la colonia Guadalupe Victoria.

Delia Fabiola Ortega Juárez, representante de los damnificados de la Hacienda Vieja, ubicada en el centro de la cabecera municipal, confirmó que hasta la fecha no les han entregado las casas que construyeron las fundaciones Échale a tu casa y Citibanamex dejando solo pendiente el compromiso del gobierno municipal de dar los servicios de agua potable y drenaje.

Varias de las 32 familias que serán reubicadas siguen viviendo en la calle, padeciendo las inclemencias del tiempo, y a más de seis meses de haberse terminado la construcción de las 32 viviendas, no hay respuesta de las autoridades, desconocen el porqué del retraso y cuáles son los inconvenientes, ya que no los han mandado traer, pero tampoco se han hecho las obras de los servicios.

Saben que la señora Ofelia Martínez, a quien vendió al municipio el terreno, ya cumplió con la parte que les correspondía para que puedan escriturar, y las fundaciones también cumplieron con la construcción de las 32 casas; “ya están hechas, pero por parte del ayuntamiento no tenemos respuesta y no sabemos que esté pasando, ya que saben que los vecinos de esta colonia, no quería darles agua, es un derecho federal el derecho al agua, no se le puede negar a nadie, e incluso saben que la Conagua, ya hizo un sondeo, y el agua si alcanza para dotarles.

Lo que sabemos es que no se ponen de acuerdo para atender los problemas que tienen con la red de las colonias 10 de abril y Vicente Guerrero, lamentablemente tampoco han resuelto las obras de drenaje.





