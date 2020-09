Vence la crisis a músicos

Debido a que fueron suspendidas todas las actividades sociales como bodas, bailes, fiestas de cumpleaños, entre otras, músicos independientes y bandas se han visto en la necesidad de abandonar su oficio y vender sus herramientas de trabajo, pues han tenido pérdidas del 100 por ciento durante ya casi seis meses de inactividad..

Decenas de ellos decidieron organizarse e instalar un bazar musical en la banqueta del Parque Melchor Ocampo, en donde buscan vender algunos de sus instrumentos para obtener recursos económicos y de paso ofrecer su talento a quienes pasan o se quedan cerca para escucharlos.

"Con el apoyo del Barrio de Gualupita nos permitieron ponernos afuera del parque; hemos instalado el Tianguis de los Músicos, esto es derivado de que no hemos tenido trabajo. Ya tenemos más de seis meses sin poder llevar a cabo ningún evento, lo que nos ha llevado a venir a ofrecer nuestros instrumentos y aparatos musicales", comparte Daniel Germán López Rodríguez, integrante de Músicos Unidos por Morelos.

En Cuernavaca hay alrededor de 400 músicos entre solistas, mariachis, bandas de estilo norteño, DJ, cumbia, entre muchos otros que se distinguen por su género musical pero todos con una afectación en común: la pandemia.

"Del Censo que tenemos, son unos cuatro compañeros que han dicho ‘yo de plano vendo mis instrumentos y me dedico a otra cosa’, porque hay familias completas que viven de esto y van al día, no tienen prestaciones ni otra fuente de ingresos y como no somos formales, tampoco podemos acceder a financiamientos de gobierno".

Por su parte Rafael Galán, otro de los organizadores, dijo que "algunos compañeros vienen a vender instrumentos que tenían de más, otros hacen intercambio; hay quienes hacen venta directa, hay fabricantes de estuches, aparatos electrónicos, cables".

También han puesto en marcha a través de Facebook todos los viernes desde las 7 de la tarde, un programa musical a través de Músicos Unidos Por Morelos.