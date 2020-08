[VIDEOS] Quetzaly Luján, talento morelense que conquistó a todo México

“La música me ha ayudado mucho, soy una persona tímida, no soy mucho de palabras o afectuosa con la gente, entonces la música me ayuda bastante a comunicarme con las personas a través de mi interpretación”, menciona Quetzaly Luján.

Originaria de Cuernavaca, Quetzaly es una joven que ha causado sensación por su grandiosa voz. Recientemente, participó en el reconocido un reconocido reality show de talentos donde conquistó al público con su enorme talento.

El gusto por la música y su talento, lo heredó de sus padres quienes se dedican a cantar, por lo que Quetzaly demostró su pasión por esto desde los tres años de edad.

“Recuerdo que la primera canción que cantaba a los tres años era ‘El último adiós’ de Paulina Rubio, me la sabía de memoria y siempre que había un karaoke me paraba frente a la pantalla y según la estaba leyendo; la gente se asombraba pensando que sabía leer a esa edad”, expresó Quetzaly.

Desde los nueve años fue cuando se centró de lleno en la música de manera profesional, participando en distintas agrupaciones en Morelos y a nivel nacional.

“A los 13 años estuve en la Orquesta de Pepe Zavala de Pequeños Gigantes y después en un concurso de televisión donde gané; posteriormente, seguí como corista de Fabiola Finkmann con quien tuve oportunidad de presentarme en el Lunario del Auditorio Nacional”.

Cuando cumplió 20 años, decidió emprender un nuevo camino e incursionó como cantante en cruceros, donde tuvo que superar de uno de los más grandes desafíos, estar lejos de su familia.

“Fue muy complicado porque nunca me había separado de mi mamá tanto tiempo y no estaba acostumbrada a estar lejos de mi familia, tenía mucho miedo, el más grande que no hablaba inglés y sabía que era algo importante pero le echaba ganas para que me entendieran y me fue muy bien. Estuve así por dos años hasta finales de 2019 que regresé para participar en este programa”.

Durante la audición, cautivó a los coaches, María José, Belinda, Ricardo Montaner y Christian Nodal, quienes de inmediato voltearon su silla para incluirle en sus equipos, un momento muy importante y decisivo para Quetzaly.

“Había estado en muchos escenarios grandes, pero este no se compara con ninguno, es un escenario pequeño pero lo que se siente estando arriba es algo inexplicable; tuve nervios porque aunque los controles nunca desaparecen, sentí miedo porque no quería quedarme parada sin que nadie se volteara, pero fue una algo increíble, no por el hecho de ser famosos, si no por vivir la experiencia y aprender. Desde siempre, tenía en mente que quería irme con María José, pero estando ahí los cuatro me dijeron cosas muy bonitas y en un momento lo dudé, pero soy una persona que tiene sus metas muy claras y por algo elegí a ella tanto por su sencillez como persona y como artista”.

Quetzaly menciona que esta experiencia ha sido muy importante en su carrera, por lo que seguirá preparándose profesionalmente para brindar lo mejor al público, quienes le han demostrado su apoyo y a quienes considera parte fundamental de su camino musical.

La talentosa joven conocida también como La China, expresó que le gusta mucho escribir y aunque no es muy fan de sus composiciones está trabajando en esto, para pronto compartir sus emociones y experiencias a través de música propia.

Después de este reality, la cantante está trabajando en un EP que espera lanzar a finales del 2020.

Finalmente, Quetzaly brindó un importante mensaje al público:

Para lograr nuestros objetivos, hay que arriesgarnos, no hay que tener miedo de nada, en la vida siempre hay altas y bajas, uno no puede vivir con el miedo de fracasar pero hay que tener la seguridad que lo que hacemos va a salir bien y si no, es por algo, lo importante es intentarlo.

