Vecinos denuncian mal servicio de la Ruta 10 y CTM

Los vecinos de la Unidad Morelos del municipio de Jojutla denunciaron el mal servicio que brinda el trasporte colectivo de la Ruta 10 y CTM, quienes por pelearse el pasaje ponen en riesgo la seguridad de los usuarios, informó el ayudante municipal David Jiménez Chávez.

Señaló que los vecinos de la colonia están solicitando que la ruta CTM deje de dar servicio en la zona, ya que el trasporte público ya no mandan unidades, por lo que hay día que deben esperar hasta media hora por una ruta.

Los habitantes solicitaron al ayudante municipal que convocará una asamblea para resolver las fallas del servicio público. Jiménez Chávez aseguró que los vecinos están descontentos con el servicio de trasporte público: "ya tenemos tres meses que hay pleito entre ellos, se van peleando el pasaje".

El ayudante municipal señaló que ya puso una queja ante la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) de Morelos, pero las cosas siguen igual: "Ayer tuve nuevas quejas, sigue el mal servicio. En una reciente asamblea manifestaron [los vecinos] que si los recorridos siguen igual, con la pena van a cerrar la entrada a la unidad y no van a dejar que den más servicio".

Jiménez Chávez lamentó que la SMyT no atienda la queja que entregó por oficio: "Nosotros no tenemos respuesta de nada y no sabemos qué se va a hacer desde la SMyT, que es a quien le compete atender este problema", concluyó.