Van contra el Consejo Municipal de Xoxocotla

Con cinco mil firmas recabadas, este día inicia el proceso legal de destitución del Consejo Municipal Indígena de Xoxocotla, que preside Leonel Zeferino Díaz. Al amparo de los usos y costumbres de la localidad, un grupo de vecinos informó que serían destituidos ante una serie de abusos y actos de corrupción, hechos que presentarán ante el Tribunal Estatal Electoral (TEE).

Los manifestantes se dieron cita en la unidad deportiva ubicada a un costado de la carretera Alpuyeca-Jojutla; una vez en el lugar, con la quema de varios cohetes convocaron a la población a reunirse. Y a mediodía, en voz de Erika Bautista Hernández, informaron: “El Concejo Municipal indígena de Xoxocotla ha sido un fracaso, un nido de corrupción; a dos años de administración han demostrado ineptitud, han desviado recursos, cometido fraudes en contra de los xoxocoltecas, han cometido abusos de autoridad, vejaciones en contra de la población”.

Denunciaron que los cobros de impuestos municipales los han hecho sin un ordenamiento fiscal, sin una ley de ingresos, una ley de hacienda municipal que los respalde, cobros que van desde 3 millones de pesos por una licencia de funcionamiento de una mina de arena, 50 mil pesos una licencia de micheladas, 10 mil por licencia para una tienda de abarrotes, 8 mil pesos por licencia para vender dobladitas, 3 mil a los puestos de pan, 5 mil por permiso para realizar una fiesta familiar en el patio de viviendas particulares.

Se inconforman con la firma de un acuerdo con el Gobierno Municipal de Puente de Ixtla de compartir una deuda de 128 millones de pesos, sin darlo a conocer a la población; “no fuimos consultados, además de que en dicha deuda tenemos que pagarle al abogado Arturo Uribe (jurídico) la cantidad de 6 millones de pesos, a Jaime Emilio Sánchez Ramírez (Tesorero), 300 mil pesos al mismo Leonel Zeferino Díaz, 77 mil a José Santos que les quedó a deber la administración que presidio en Puente de Ixtla Dulce Medina Quintanilla, como parte de la deuda que van a absorber del municipio Ixtleco.

En esa misma deuda que arrastra el Gobierno Municipal de Puente de Ixtla, hay más de 25 millones de pesos, más intereses a favor de La empresa Technology que se ésta permitiendo, cuando ya perdió los juicios intentando cobrarlos hace 4 años, “quedo absuelto de pagar el municipio de Puente de Ixtla” dicen al cuestionar el destino de ese dinero.

Asientan que el Concejo Municipal no ha dado a conocer las cantidades que está recibiendo en forma mensual; no ha dado a conocer la nómina del personal que tiene trabajando en el Consejo, no hay trasparencia, de los recursos públicos, además a los trabajadores se les da un sueldo de miseria de mil pesos quincenales, cuando Arturo Uribe y Jaime Emilio y el propio Leonel están cobrando entre los 70 mil y 120 mil pesos mensuales. Pero hay quincenas que no les pagaron y no les dieron aguinaldo.

Molestos porque además han recurrido a empréstitos con el argumento de pagar la nómina, pero no les dieron ni aguinaldo a los trabajadores; “cansado de tanta impunidad, corrupción y desvío de recursos y vejaciones a la población por parte del Secretario de Seguridad Pública, “quedan destituidos el total del Consejo” señalo Bautista Hernández y quien dio a conocer que para que concluya el periodo nombraron a un grupo de representantes interinos para terminar el periodo.

Guadalupe Teodosio, denuncio la serie de abusos de los policías que cargan armas de grueso calibre sin licencia, “son civiles disfrazados de policías” por lo que exigieron que ya se vallan a descasar, porque ya han padecido muchos atropellos y por usos y costumbres ya se definió que Leonel se va a descansar, quedan destituidos. “Vamos a dar la batalla legal para que se le notifique que ya fue destituido, por la autonomía del pueblo y sus usos y costumbres.