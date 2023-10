Urge mantener protección contra Covid-19: Brenda Valderrama

La investigadora e integrante de la Academia de Ciencias de Morelos, Brenda Valderrama Blanco llamó a la población a seguir protegiéndose contra el Covid-19 en esta temporada invernal.

Expuso que, quienes cuenten con la posibilidad de vacunarse, continúen haciéndolo; sin embargo, en relación al ingreso de una nueva vacuna ARNm, modificado de Moderna y Pfizer/BioNTech, la investigadora dijo que en México todavía no podría ser una realidad y menos que esta sea comercializada para hacerle frente a las nuevas variantes de Covid-19.

"Acuérdense que México fue uno de los peores países en el mundo por desempeño de Covid. Murió un millón de personas y quedaron huérfanos 350 mil niños, y perdimos cuatro años de expectativa de vida... y el haber tomado la decisión de no comprar vacunas es parte del mismo mal manejo de la pandemia", explicó.

Valderrama Blanco expuso que los gobiernos, principalmente el mexicano, deberán de estar atento a las vacunas que se están empleando, en las cuales se incluyen las nuevas variantes por ómicron.

Señaló que en México no se le puso la atención prioritaria a la compra de vacunas, y mucho menos se pensó en comercializar las mismas, no obstante, mientras no haya otra respuesta, la ciudadanía tendrá que hacer lo propio y evitar los contagios.

"En la de este año, ya va a ser un poco como la influenza que se va actualizando cada año. Lo que está muy bien, porque sabemos que en primavera y verano no hay proliferación... aunque tengan la posibilidad de ir a Estados Unidos, la vacuna está carísima, pero lo importante ahorita es intentar no contagiarse", mencionó Valderrama Blanco.

La ciudadanía deberá continuar con los protocolos de sanidad como el uso de cubrebocas en espacios concurridos y mantener la distancia en la medida de lo posible en los lugares abiertos.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, en Morelos, desde el inicio de la pandemia se atendieron a 407 mil 478 personas, de las cuales se confirmaron 103 mil 218 caso y se registraron cinco mil 422 defunciones. De acuerdo con el corte del 2 de octubre de 2023, hasta ese momento, en el estado se registraron 38 casos de covid activo.