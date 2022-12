Última jornada de la campaña “Donar está en nuestra sangre”

Este viernes 16 de diciembre se lleva a cabo la última jornada de donación de sangre por parte de los Servicios de Salud de Morelos (SSM), esta se desarrolla en el Centro Estatal de Transfusión de Sangre, ubicado a un lado del Hospital General de Cuernavaca “Dr. José G. Parres”. El horario es de 9 de la mañana a 12 del día con el objetivo de recuperar la caída en la donación durante la contingencia sanitaria.

¿Quiénes pueden hacerlo?

Todas las personas mayores de 18 años de edad, no haber tenido una cirugía en los últimos seis meses; no haber ingerido bebidas alcohólicas en las últimas 48 horas; no haberse realizado ningún tatuaje, perforación, o acupuntura en el último año.

También pesar como mínimo 50 kilogramos; no padecer epilepsia, hepatitis, sífilis, paludismo, cáncer, SIDA, o enfermedades cardiacas.

La campaña “Donar está en nuestra sangre”, que ha sido llevada a hospitales como el del Niño Morelense, busca captar al mayor número de voluntarios, pues durante la contingencia sanitaria la caída en la donación fue del 100% ante el temor de los ciudadanos de acudir a las unidades médicas e infectarse de Covid-19.

El responsable de la difusión, Lorenzo Alcantar García, subdirector de Hospitales de SSM, pidió el apoyo a la ciudadanía de los municipios de la zona conurbada de Cuernavaca como Jiutepec, Temixco, Tepoztlán, Emiliano Zapata y Huitzilac.

“Los invitamos este 16 de diciembre de 09:00 a 12:00 horas, las y los interesados en donar no deben tener una cirugía menor a seis meses, no haber ingerido bebidas alcohólicas en las últimas 48 horas, ni perforaciones o tatuajes menores a un año”, dijo.

Son las mujeres que se complican durante el parto, los menores con cáncer, los accidentes atendidos de urgencia, y los de dengue hemorrágico, los que más se benefician con la donación de sangre, de acuerdo a las propias autoridades.

Los SSM no sólo comparten la sangre con sus hospitales sino también apoyan a otros públicos y privados que así lo requieren. Los interesados en participar en las campañas futuras pueden consultar al número telefónico: 7773112206