Tridesa y KS Ambiental continuarán recolectando basura

La empresa Tridesa y KS Ambiental seguirá prestando el servicio de recolección, manejo y traslado final de los desechos de Cuernavaca.

En la primera sesión ordinaria de Cabildo, el alcalde de José Luis Urióstegui Salgado comentó que en los últimos días ambas empresas se ha dado muestra en la insuficiencia de la prestación del servicio por la falta de pago por parte de la administración municipal pasada.

Recordó que el Ayuntamiento de Cuernavaca tiene un tema jurídico pendiente de resolver, se espera la ejecución de la sentencia y agregó que la empresa PASA, en su momento recibió la concesión a 20 años, a partir del año 2007.

La empresa PASA tramito varios procedimientos judiciales, uno para cobrar las cantidades que se le dejaron de pagar por servicio prestado, y otro procedimiento para que se les restituyera el servicio hasta la conclusión de los 20 años de vigencia de la concesión.

“Estos dos asuntos ya fueron resueltos, tienen sentencia firme y solo falta que la autoridad judicial determine en qué momento se habrá de restituir la concesión a PASA, y si esta empresa hará continuidad de los trabajos “,expresó.

El edil indicó que en tanto se emite la determinación del juez, no puede dejar a la ciudad sin el servicio de recolección de residuos sólidos, por lo que si decidieran no continuar con Tridesa y KS Ambiental, y contratan otra, la tercera empresa tendría una incertidumbre jurídica no sabrían en qué momento dejarían de prestar el servicio.

Agregó que la administración municipal podría incurrir en responsabilidad al hacer gastar a una empresa en la compra de camiones para la recolección de basura, contratación de personal y demás.

El presidente municipal indicó que en reunión con representantes de la empresa KS Ambiental y Tridesa y se les advirtió que en caso de continuar operando en Cuernavca se les condicionará hacer una valoración integral del costo financiero que representa para las empresas prestar su servicio y una disminución total en el costo.

La empresa KS Ambiental aún no les hace del conocimiento cual es el precio final que establecerán por el servicio, pero si les hicieron saber que al mes de noviembre al Ayuntamiento de Cuernavaca le costaba 22 millones de pesos en promedio el pago de la recolección, traslado y disposición final de residuos sólidos.

En la presentación que tuvieron la empresa argumentó que han tenido pagar costos financieros para poder prestar el servicio antes la falta de pago del Ayuntamiento, y asimismo les indicaron que podían prestar el servicio al municipio con un monto aproximado de 19 millones 900 mil pesos, lo que ampliaría para Cuernavaca un ahorro de 2 millones de pesos mensuales, que multiplicado por los 12 meses sería 24 millones de pesos de ahorro.

El recurso ahorrado, podría ser destinados a obras públicas, mencionó el presidente municipal.

Asimismo, comentó que la empresa KS Ambiental se compromete apoyar con un 2 por ciento l millar respecto a la facturación para educación ambiental; además ofrecieron un camión de redilas para recolección de residuos de jardinería con chofer y combustible y recolectan la basura de jardinería de espacios públicos, trasladarlo para la realización de composta.

Los regidores y síndico municipal manifestaron estar de acuerdo en que KS Ambiental y Tridesa continúen prestando el servicio en la capital, en lo que se define el caso en los juzgados con PASA.

➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter