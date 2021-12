Cuernavaca genera 500 toneladas de basura

La reciente crisis generada por la falta de recolección de basura en Cuernavaca reveló uno de los problemas más graves de la capital: la generación de residuos, asumen expertos en medio ambiente, ya que la ausencia de una cultura de separación de éstos trae consigo que los municipios sean rehenes de las empresas que se encargan de otorgar este tipo de servicios, que además la encarecen y ponen en riesgo el ecosistema; son las autoridades municipales las que deben emprender un plan integral.

El investigador del Centro de Investigaciones en Biodiversidad y Conservación de la UAEM, Rolando Ramírez Rodríguez, opinó que esta desmedida emisión de basura en las calles tiene mucha relación en la falta de conciencia ciudadana de saber a donde paran, así como también la conciencia de qué productos son los que se consumen y cómo deben separarse.

“Cuernavaca genera un poco más de 500 toneladas al día, el promedio de basura de un individuo es de un kilogramo al día, en la capital somos más de 300 y tantos mil pero Cuernavaca tiene más de la media, entonces es así como se calcula que se emiten entre 400 y 550 toneladas de residuos urbanos cada 24 horas”.

En la entidad son más de mil 900 toneladas de residuos urbanos al día, lo que coloca a Morelos en el lugar 24 a nivel nacional; explica que aún cuando bajo dos lugares esto no quiere decir que la cantidad de basura que se genera por día haya disminuido, sino que la población a nivel nacional ha tenido incrementos, de acuerdo a datos del INEGI, refiere.

“Se estima que solo el 80 por ciento de los residuos se disponen en un escenario adecuado, alrededor del 30 por ciento no se sabe en dónde quedan; pero que se puede reutilizar es más del 50 por ciento, que es el caso de los orgánicos que se pueden convertir en composta, pero tenemos otros elementos como plásticos que es un 20 por ciento que no se reutiliza”.

Respecto a un 30 por ciento de los residuos urbanos terminan en las calles, coladeras, afluentes de ríos y barrancas, lo cual es grave.

“Las crisis es en donde se presentan una gran oportunidad, no las hemos sabido capitalizar en términos de inclusión de nuevas formas de interactuar en esta ecología urbana de la que somos parte. No ha habido campañas de concientización a ningún nivel en las que se hable del valor que tienen estos residuos, innegablemente todo esto que no se utiliza tiene una especie de energía acumulada que puede ser utilizada por otras dinámicas o sistemas que se han transformado”.

La falta de interés de las autoridades al no ser obras de “relumbrón” o que traigan consigo “capital político”, ha hecho que Morelos no tenga un plan de transformación de los residuos que contribuyan a disminuir el impacto ambiéntela que traerá consigo un costo económico y de salud en las nuevas generaciones, lamentó

Una de las estrategias que el experto propuso para las y los nuevos ediles es que implementen un sistema de recolección en donde “los lunes y viernes recojan la basura orgánica, y los miércoles la inorgánica como plásticos, metales”.

Que la sociedad tengan una labor activa, como ejemplo, recordó, uno de los poblados de Cuernavaca en donde colocaron imágenes de la Virgen de Guadalupe para evitar que la gente arroje basura, se deben incentivar y motivar la participan social, pedir más número de camiones recolectores no será la solución.