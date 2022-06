Trescientos Ahuehuetes fueron plantados en Santa María Ahuacatitlán

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente se llevó a cabo la plantación de 300 ahuehuetes en el poblado de Santa María Ahuacatitlán; el programa de reforestación tuvo inicio en el Parque de los Ahuehuetes.

Los ejidatarios y autoridades de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos hicieron un llamado a la ciudadanía para no solo cuidar los árboles plantados en esta ocasión sino a todos los ejemplares que se encuentran en la zona, así como mantener limpias las áreas de usos múltiples y recreativas.

Al ya mencionado programa se unieron habitantes de Santa María Ahuacatitlán y Tetela del Monte, incluso también se unieron directivos de escuelas primarias del poblado de Chamilpa, esto para la divulgación del cuidado del medio ambiente en los más pequeños.

En representación de la Secretaría de Desarrollo Sustentable se encontraba el director y biólogo Alfredo Rodríguez San Ciprián, quién destacó la importancia del ahuehuete en el estado pues es un árbol considerado nativo de México. También dijo que se eligió este parque porque ahí se encuentra uno de los árboles más longevos y reconocidos de la zona, además de que estos ejemplares benefician a la zona pues ayudan a mantener un clima húmedo y fresco.

Sin embargo, en medio del festejo, los pobladores aprovecharon el encuentro con las autoridades para hacerles la petición de que no solo “se tomaran la foto y ya” sino que también le dieran seguimiento a los trabajos de reforestación. Uno de los vecinos destacó que el trabajo de preservación del Parque los Ahuehuetes inició hace años y que son los mismos vecinos quienes han logrado hacer que se mantenga en buenas condiciones, además reconoció la lucha de los pobladores para evitar que los fraccionamientos colindantes se apropien del espacio.

El vecino, cuyo nombre no quiso compartir, mencionó que no solo se trata de un gran discurso sino de actuar, por lo que solicitó a las autoridades que les dieran seguimiento a las solicitudes de apoyo para los programas de mejoramiento del poblado y finalizó diciendo que “no les cerraran las puertas del Ayuntamiento, porque ellos no les cierran las puertas del pueblo”.