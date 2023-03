Temporada de alacranes, estos cinco municipios tienen más casos de picaduras

Cecilia Guzmán Rodríguez, subdirectora de Salud Pública de Servicios de Salud Morelos informó que Yautepec, Puente de Ixtla, Jonacatepec, Cuautla y Jojutla son los municipios con mayor incidencia en piquete de alacrán.

Dijo que en esta temporada de calor se incrementa la incidencia por lo que los alacranes se hacen más presentes, de ello que se impulsa la prevención para evitar que las personas sufran por este problema considerado de salud pública.

"Lo que queremos promover es la prevención, ya que las personas pueden prevenir la picadura de alacrán no teniendo cosas arrumbadas, incluso no teniendo cacharros dentro de casa, ya que el 60 por ciento de las picaduras de alacrán suceden al interior de los hogares".

Entre las recomendaciones que se hacen está en no andar descalzo, sacudir ropa y zapatos previo a utilizarlos; colocar pabellones y revisar la cama antes de dormir; en viviendas con obra negra, emplear cielo raso en dormitorios, encalar paredes internas y externas; así como mantener los patios limpios.

La funcionaria dijo que se debe de tener especial cuidado con los menores de cinco años y adultos mayores.

En caso de alguna picadura, lo primordial es guardar la calma y asistir de manera inmediata a la unidad de salud más cercana, evitar remedios caseros o automedicarse, "si se sabe que le picó un alacrán se acuda inmediatamente a recibir atención médica, porque no se sabe si la picadura genera intoxicación por lo que usar remedios caseros podría retrasar la atención".

En el Estado de Morelos al año se registran entre 21 mil a 23 mil piquetes de alacrán y desdes el 2020 no se tiene reporte de alguna defunción gracias a que el sector Salud está preparado para atender las intoxicaciones por picadura de alacrán, no obstante no se debe de bajar la guardia.

Los principales síntomas por piquete de alacrán son dolor, inquietud, comezón nasal, lagrimeo, estornudos, sed intensa, entumecimiento de lengua y labios provocando dificultad para hablar, sensación de un cuerpo extraño en la garganta (cabellos atorados), salivación intensa, entre otros.





