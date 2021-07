Temen profes volver a aulas, dice SNTE

La secretaria general del sindicato de la sección 19 del SNTE, Gabriela Bañón Estrada, aseguró que, a pesar de los discursos optimistas, por el momento no existen las condiciones para un regreso a clases presenciales en Morelos, sobre todo cuando, por un lado, siguen los contagios de Covid-19 y, por el otro, los planteles educativos no están adecuados para recibir al personal y a los alumnos después de un largo abandono.

Expresó que más que rechazo de los profesores para el regreso a las aulas, lo que existe es temor, sobre todo cuando se informa que la pandemia ha ido en aumento en otra ola, y no obstante que hay semáforo verde, el riesgo de contagio es alto y latente.

“Nuestra recomendación como sindicato, primero para las autoridades, es que sean cuidadosos y responsables, pero sobre todo que inviertan en las escuelas y en todo lo que sea necesario para preservar la salud y la protección de los maestros y de los alumnos”.

Gabriela Bañón, expresó que el llamado para los profesores de la sección 19 en la entidad es que estén atentos a los llamados, avisos y a la comunicación con la representación sindical con la finalidad de evaluar si es adecuado reanudar las clases presenciales, y aunque por el momento no se ha decidido nada, pero si se hace como ya lo anunció el presidente de la república, “tendrá que ser con un enorme cuidado y sobre todo, de una forma respetuosa para los maestros y los alumnos”.

Y es que, en este momento, dijo coincide con aquellos que consideran no hay condiciones, sobre todo en medio del temor, y ante la ausencia y el abandono de todo un ciclo escolar los edificios educativos no tienen las condiciones estructuralmente al no contar con el mantenimiento necesario, pero al mismo tiempo es preocupante el hecho de que no hayan bajado en forma considerable como se esperaría para la enseñanza presencial.

“Y sobre todo que los alumnos aún no han sido vacunados en totalidad, incluso los padres de familia, y si la vacunación por edades va avanzando en este momento, pero por ahora, si existe el temor, hay que esperar en el mes de agosto como se presenta y estaremos atentos para ver por la educación y el bienestar de los maestros”.

De acuedo con la lideresa del SNTE en Morelos, no existen las condiciones para un regreso seguro a las aulas, al destacar el abandono en que se encuentran los planteles