Magisterio urge a las autoridades a garantizar la salud de los maestros

Para el Movimiento Magisterial de Bases (MMB), la baja participación de los padres de familia que habían sido considerados para el Programa Piloto de Regreso a las clases presenciales demostró que la comunidad escolar sigue teniendo miedo por lo que no estarían dispuestos a participar en el retorno del próximo 30 de agosto, señaló el líder de la agrupación Alejandro Trujillo González.

Al ser cuestionado sobre el posible retorno a las aulas, respondió que solamente lo harán cuando la comunidad escolar esté vacunada, esto incluyendo a padres y madres de familia o tutores a fin de no arriesgar a los alumnos y tampoco a los trabajadores.

“El no regreso a clases el próximo 30 de agosto que inicie el ciclo escolar 2021-2022 en virtud de que no se han generado las condiciones para tal efecto, hoy seguimos sosteniendo que primero se tiene que garantizar la salud y la vida, preferible perder un ciclo escolar pero no la vida”.

La vacuna debe abarcar a los alumnos, incluso, por lo que no estarían dispuestos a volver “sobre todo porque los contagios van al alza, queremos que primero las autoridades monitoreen el avance de la pandemia”.

Describió que en algunas escuelas los baños están en condiciones deplorables, no se tienen computadoras debido a los robos, las tuberías, bombas de agua, tinacos, entre otras que no permitirían el retorno.

De no tener las condiciones piden continúen con el sistema a distancia, pero con mejoras que impidan un mayor rezago en los estudiantes de nivel básico, el cual ya se ha hecho evidente, dijo el líder del MMB.

"Las autoridades deben reconocer que el programa piloto fracasó, no funcionó, y es así como lo vio el pueblo porque de las más de cien escuelas consideradas no todas participaron".