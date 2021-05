Rechazan el Movimiento Magisterial de Bases el regreso a clases presenciales

No hay condiciones para el regreso a clases presenciales, aseguran integrante del Movimiento Magisterial en voz de Alejandro Trujillo González, quien advierte que es un falso semáforo verde, y argumenta que esto es más político ante la proximidad de las elecciones del 6 de junio.

“El día de hoy estamos manifestándonos, porque para nosotros como Movimiento Magisterial de Bases, el semáforo verde, no quiere decir seguridad de la salud y la vida para toda la comunidad escolar, nosotros decimos que hay muchos maestros jóvenes, que hay muchos padres de familia jóvenes que no han sido vacunados y hoy no podemos decir que a los jóvenes que no están en riesgo de contagiarse de covid-19” expuso en entrevista en Jojutla.

Y apuntó: “decimos que tiene que ser vacunada toda la comunidad escolar, por un lado tienen que generarse todas las condiciones en las escuelas para que haya los insumos y que esto sean autorizados por la autoridad educativa, por el Gobierno Estatal y por el congreso local y federal” dijo al argumentar que debe darse primer mantenimiento a los planteles que han estado sin actividad durante más de un año.

El mantenimiento de las escuelas tiene que generarse antes del regreso a clases presenciales, porque muchas escuelas fueron saqueadas, muchas escuelas por falta de mantenimiento ya no tienen las condiciones óptimas para este regreso a clases y entonces de esta manera nosotros decimos que no hay condiciones para este regreso a clases.

Para el vocero del MMB, este ciclo escolar tendría que continuar de manera virtual a distancia, y si se generan las condiciones para el siguiente ciclo escolar pudiera ser que ya estemos en condiciones del regreso a clases, por lo que propone esperar a que sea vacunada toda la población escolar.

“Nosotros decimos que esto del semáforo verde puede ser político, es político porque ya se vienen las elecciones para el próximo 6 de junio y esto quiere decir que se les está generando falsamente a la población que ya tiene condiciones para salir libremente a votar, pero nosotros decimos que la gente no se la cree y va a haber mucha abstención, ya que en estas elecciones intermedia la gente no participa y menos en el escenario que ofrece el estado de Morelos”

Por lo que llamo a los padres de familia y a las autoridad educativa, directivos y maestros que no cedan a las presiones y firmas de documentos manifestando que los padres de familia autorizan el regreso a clases presenciales para sus hijos, nosotros decimos que no se dejen presionar, no se dejen engañar y que resistan para garantizar la salud de sus familias.