Suspenden retenes y alcoholímetro en Xoxocotla tras múltiples quejas

En Xoxocotla, ante múltiples quejas de la población, suspenden los retenes y alcoholímetro por acuerdo de Cabildo, informa el alcalde Abraham Salazar Ángel, quien rechaza que el municipio cobre el servicio de grúas y corralón, aunque fueron rebasados por las demandas de la población contra estos operativos.

En rueda de prensa, el presidente municipal Abraham Salazar Ángel, acompañado de su cabildo, anunció la suspensión de los puntos de revisión y el alcoholímetro: “Había mucho malestar entre los ciudadanos del municipio y los municipios aledaños. Como saben, el alcoholímetro es un dispositivo para detectar la cantidad de ingesta de alcohol en la sangre de una persona y se aplica para reducir y prevenir la cantidad de accidentes de tráfico”, sin embargo, las quejas los rebasaron, dijo, al advertir que llegaron varias denuncias por escrito ante Derechos Humanos.

Seguridad Ya hay alcoholímetro también en Zacatepec

Reconoció que tendrán que seguir trabajando en campañas educativas contra el exceso del consumo de alcohol: “La ley es clara: todo conductor debe traer la documentación en regla de su unidad y quienes no cuenten con estos documentos serán sancionados, y los que conduzcan en estado de ebriedad, por consiguiente”, dijo, al dar a conocer que cuentan con el apoyo de la Coordinación Estatal de Seguridad (CES), la Sedena y la Marina para salvaguardar la paz social del municipio.

“El hecho de detener o no llevar a cabo esta actividad (retenes y alcoholímetro) tampoco quiere decir que en Xoxocotla va a continuar en el anarquismo, hay una ley que se tiene que respetar al interior y fuera de la carretera, las sanciones son a nivel nacional para las personas que no cuenten con documentos legales. Sabemos que en cualquier parte del país, no contar con licencias es una sanción, quien conduzca hablando por teléfono, por consiguiente, y la ley se sigue aplicando”.

Dejó claro que solo se eliminan los puntos de revisión: “No es un capricho, estamos dando respuesta a la gran cantidad de demandas de personas que se quejaron ante Derechos Humanos y era necesario atenderlas y respetarlas”. Justifica esto debido a que, además de la sanción o multa, los costos de arrastre de grúas y corralón son muy altos, similares a los que se aplican en otros municipios. El corralón es un servicio particular con el que se firma un convenio para resguardar los camiones o vehículos con algún problema legal, choque o volcadura.

Lamentó que, haciendo mal uso de los usos y costumbres, situación que en lo particular el alcalde no aprueba, Xoxocotla arrastra viejos patrones de conducta, y les cuesta quitarlos de golpe.

Puso como ejemplo a los motociclistas que llevan hasta cuatro o más personas sin uso de casco, o los negocios de venta de micheladas que abundan junto a la carretera. Espera que en 15 días se puedan regularizar estos comercios y se eliminarán los giros negros, ya que este es un paso turístico.