Soy el único morelense en la mesa de seguridad: Uriel Carmona

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos, Uriel Carmona Gándara, advirtió valorar la posibilidad de iniciar una denuncia penal contra el comisionado Estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, por filtrar una foto en la que fue involucrado de tener nexos con el grupo criminal “Los Rojos”, además de asumir que continuará dentro de la Mesa de Coordinación por la Paz, al ser el único morelense que participa en la misma.

Manifestó que podría tener consecuencias jurídicas hacia el Almirante Ortiz Guarneros así como el ex encargado de la Agencia de Investigación Criminal de la FGE, Francisco Molina, por hacer señalamientos sin sustento.

“Ustedes saben, siendo francos, es un tema que viene del gobernador, del Poder Ejecutivo, siempre ha habido un golpeteo, siempre se ha intentado obligarme a renunciar a la Fiscalía”, expresó.

Incluso informó que el exdiputado local independiente José Casas presentó un video a través de las redes sociales, en donde relata cuál fue la mecánica del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y sus colaboradores para buscar su retiro del cargo.

“Sin embargo, nos hemos ajustado a la defensa jurídica y pues seguimos, seguimos ejerciendo el cargo hasta donde sea posible, tenemos una responsabilidad con Morelos yo soy de aquí, aquí nací, entonces tenemos un prestigio ganado y lo vamos a defender”, destacó.

Sobre si ha recibido amenazas por las detenciones realizadas en contra de integrantes de la delincuencia, el Fiscal señaló que es parte del ejercicio de sus funciones.

“Es algo propio de nuestra función por supuesto, que es un tema con carácter político, ya lo hemos aclarado. No, no temo por mi vida, cuando uno se conduce correctamente no hay porqué tener temores”, subrayó.

En entrevista, una vez más, deslindó el tener acuerdos o relaciones de complicidad con el grupo delincuencial conocido como “Los Rojos”, sino que todo es parte de una estrategia de golpeteo político.

“Sin mayor información, sin mayores sucesos ya cinco años de estar en servicio, ya hubiera sabido si tengo alguna relación indebida. Entonces, seguimos trabajando con mucho respeto a las autoridades y esto que estoy diciendo no implica que somos adversarios del gobierno y mucho menos del titular de la Comisión Estatal de Seguridad”, manifestó.

¿Se va levantar de la Mesa de Coordinación ante esta polaridad con el Ejecutivo?, se le preguntó

- No, soy el único morelense que está integrando la Mesa de Seguridad, todos los demás compañeros son de otros lugares, es una responsabilidad que tengo y que debo cumplir, puntualizó.







