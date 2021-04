Encuesta revela preferencia electoral por Jorge Argüelles en Cuernavaca

El escenario electoral más probable antes del inicio de las campañas en por de la alcaldía de Cuernavaca ubica a Jorge Argüelles Victorero, candidato común de Morena, PES y Nueva Alianza, con una ventaja de hasta 26 puntos porcentuales del abanderado de Acción Nacional y el Social Demócrata, José Luis Urióstegui Salgado, que se coloca en segundo lugar, de acuerdo con la encuesta en vivienda de De las Heras-Demotecnia, a la que El Sol de Cuernavaca tuvo acceso.

El ejercicio, que incluyó 500 cuestionarios en vivienda para lograr una confianza del 95% y un margen de error de hasta 4.5%, asegura que si la elección fuera en este momento, el escenario electoral más probable sería el triunfo de Argüelles Victorero con hasta 47% de los votos; Urióstegui Salgado (PAN_PSD), tiene el 21% de las preferencias, y el PRI con Cipriano Sotelo Salgado alcanza el 14% de la intención de voto. Movimiento Ciudadano, que postuló a Jorge Matar Vargas, lograría el 4%, proporción similar a la del Verde Ecologista con Mauricio Vega Chavaje. Fuerza por México, cuya fórmula encabeza el ex gobernador y ex alcalde Sergio Estrada Cajigal, logra un 3%, igual que el PT que abandera el actual presidente municipal, Francisco Villalobos, en su búsqueda por la reelección. El Movimiento Alternativa Social y su candidato, Matías Nazario, alcanza un 2% de las preferencias; mientras el PRD con Jorge Arizmendi tiene apenas el 1%. El resto de los aspirantes, de acuerdo con la medición, no registra en la encuesta.

De los candidatos, a Sergio Estrada Cajigal lo conocen el 57% de los encuestados, a José Luis Urióstegui el 37%; a Jorge Argüelles el 32% mientras que a Matías Nazario el 21% y a Cipriano Sotelo, un 17% reportó conocerlo.

Un dato interesante de la encuesta es que el 41% de los encuestados considera que ninguno de los candidatos ha estado más cerca y al pendiente de los problemas de la gente. También es evidente el poco respaldo ciudadano que tiene el alcalde Francisco Villalobos Adán, apenas 14% lo aprueba y 64% lo desaprueba. La encuesta también evalúa el respaldo que mantiene el presidente, Andrés Manuel López Obrador, que llega a 63% mientras que el 23% de los habitantes de Cuernavaca encuestados lo desaprueba.

Fuente: Encuesta en vivienda | De las Heras-Demotecnia / Diseñador: Luis Calderón | El Sol de México

Respecto de la urgencia de solución a los problemas de la ciudad, la inseguridad alcanza la mayor prioridad con un 32% de encuestados que quisiera ver resuelto primero ese tema; la falta de empleo y los baches y calles en mal estado son prioritarios para el 9% de los encuestados; mejorar la calidad de la educación es importante para el 6% de los encuestados y sólo para el 5% resulta urgente resolver los problemas de agua potable del municipio. Para 4% de los encuestados, es vital atender primero la economía y falta de clínicas y hospitales.

La encuesta fue realizada por De las Heras Demotecnia, registrada ante el INE como casa encuestadora nacional. Se levantaron 500 cuestionarios en un universo estratificado de personas mayores de 18 años con credencial de elector.