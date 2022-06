Sin clases, cinco mil alumnos del Conalep en Morelos

Maestros del Conalep Morelos se sumaron al paro nacional que inició la mañana de este martes 14 de junio y podría continuar en las próximas horas; entre las exigencias está la homologación de salarios y basificación, temas que asegura el gobierno estatal, son competencia de la autoridad federal, por lo se mantendrán a la expectativa de que alcancen algún acuerdo entre ambas partes.

Patricia Muñoz Pita, secretario del Trabajo y Conflictos del Sindicato del Conalep Morelos, precisó que son alrededor de tres mil docentes a nivel nacional los que suspendieron actividades, en tanto que en la entidad son poco más de 240 los que este día no estuvieron frente a grupo.

“Queremos que nos reconozcan la antigüedad como docentes, que nos basifiquen y se nos homologuen salarios; estamos aquí desde nuestro centro de trabajo para incorporarnos de inmediato una vez que se abra el diálogo con las autoridades”, ya que son demandas de hace 40 años.

En la entidad, el Conalep tiene cinco planteles en operación: Cuernavaca, Cuautla, Temixco, Jiutepec, y Tepoztlán, que suman entre 800 y mil alumnos por cada plantel en ambos turnos, matutino y vespertino.

Aclaró que el paro convocado para hoy, martes 14 de junio, culmina este mismo día aunque no descartó continuar para el miércoles, y es en atención a una demandan de años que no ha sido atendida. “Todos nos dicen que nos apoyan pero ya cuando es el momento en que necesitamos ver las respuestas no nos dan solución, se avientan la bola para allá y para acá”.

No pueden tener más de 20 horas de trabajo debido a que no se han hecho las modificaciones en materia de sus derechos; había una mesa de diálogo a nivel nacional pero “la mesa se rompió, sólo se hicieron dos mesas de trabajo”.







