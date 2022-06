La burocrática ruta del sueldo de un docente

Las constantes protestas de maestros hacia el Instituto de la Educación Básica del Estado (IEBEM), a quien reclaman el pago de salarios y prestaciones que, incluso desde hace años, no se ha dado, obliga a cuestionar sobre la ruta que siguen los presupuestos etiquetados para el pago de docentes de Morelos.

Así como otros cuestionamientos sobre cómo se operan administrativamente estos recursos, en qué parte del eslabón se rompe la cadena de pagos, quién es tan culpable: ¿el Estado o la Federación?

Partiendo de que el IEBEM ejerce un aproximado anual de 7 mil 901 millones 428 mil 035 pesos para el rubro de “Servicios Personales”, además de 973 millones de pesos que provienen de recursos estatales, esto se traduce en que más del 95 por ciento de los fondos que ejecuta son del Gobierno Federal.

Del instituto dependen más de 20 mil trabajadores, entre docentes, personal administrativo, de intendencia y otros; el Estado se hace cargo del salario de los trabajadores de la Dirección General y “a homologados solo se les pagan los 50 días de aguinaldo, que es un acuerdo estatal”.

Aracely Landa Botello, directora de Personal y Relaciones Laborales del IEBEM, explicó que la ruta para realizar el pago de salarios y prestaciones a los trabajadores inicia cada mes con lo que “nos manda el Estado del ejercicio de los recursos a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (FONE), y el estado del ejercicio del presupuesto nos lo informa la Dirección General del Sistema de Administración de la Nómina Educativa Federalizada (DGSANEF), mandan las nóminas electrónicas a través de Hacienda informando cuál es el recurso que se ejerce por cuenta y orden del Estado”.

O sea que el recurso proviene de la Federación, pero antes cada entidad debe solicitarlo para el pago de docentes, aunque el primer paso es que la propia entidad, en este caso el IEBEM, compruebe que efectivamente ese recurso llegó a la cuenta bancaria del trabajador, de lo contrario no se le paga la siguiente quincena.

¿El IEBEM no toca el recurso?

“No, el recurso es a través de la Federación, ellos lo manejan, y la gestión la hace la DGSANE directamente a la Tesorería de la Federación, una vez nosotros entregamos información de nóminas, validamos todos los procesos de nómina, y una vez que está validada nos dan el visto bueno de qué es lo que van a pagar y qué es lo que fue autorizado”.

Todo aquel concepto que esté “validado” por la Federación se convierte en recurso económico, no así los que tengan alguna observación, describe la funcionaria. El modo de pago a los trabajadores es por depósito o cheque nominativo, aunque éste último es el menos.

En esa ruta que sigue el pago, ¿en qué parte se atora?

“La falta de pago en ocasiones no es porque no exista el recurso, y lo tenemos en el presupuesto federalizado, pero el proceso de cargas de nombramientos es el primer paso, todos los movimientos que se van generando de manera quincenal se envían a través de anexos, porque son los procesos, la ruta para que pueda llegar a un punto final que es el pago”.

En primera instancia el IEBEM carga los nombramientos para sumarlos a la nómina ordinaria, “si no quedan cargados sucede la falta de pagos". El rechazo podría deberse a que algún dato no es correcto

¿Cuántos maestros están en rechazo?

“Traemos como 40 casos en una situación de rechazo, si traemos remanentes del año pasado que por alguna omisión de un registro anterior no haya quedado su alta, no son una cantidad considerable, los estamos atendiendo”.

Landa Botello, dijo que los maestros de Rúbrica, que por varias ocasiones se han manifestado ante la falta de pago, ya han sido resueltos en su mayoría “casi que el 95% no creo que más”.

Rezago heredado

Parte de los atrasos en pagos, sostiene, provienen del rezago heredado por la administración anterior “todos los de rúbrica eran irregulares, eran cerca de mil 500 o más quizá, pero ya están cobrando a esta fecha, pero hay algunos que no cumplieron con lo establecido por la federación”.

Dos tipos de personal

La responsable del área de personal explicó que son dos esquemas distintos, uno es personal estatal pagados con recurso estatal, y otro que se paga con subsidios federales: federal. En nómina estatal son 90 los trabajadores en activo, Programa Estatal de Inglés (PEI), que suman 320, personal transferido que va a una jubilación, y jubilados de un total de más de 21 mil trabajadores.

Otra realidad

Fuentes al interior del propio IEBEM explicaron que la realidad es un tanto distinta a la información oficial, pues los pagos se atrasan generalmente por lo “lento” del proceso en que el área de personal lleva cabo la “validación” de la que habló Landa, y por no cumplir con los lineamientos que marca tanto FONE como la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), que son quienes revisan y aprueban la nómina.

“Todas las horas y todas las plazas que se van generando de manera definitiva cuando las asignan tienen 15 días para enviar la información a la Ciudad de México, sin embargo, ellos no las envían en tiempo y forma y a veces pasan hasta 5 meses, ya cuando tiene un paquete enorme de listados ya lo envían para que les paguen a todos, entonces ya cuando van 300 o 400 maestros con 2 o 3 que encuentren en ese listado que estan mal les regresan todo el paquete”.

Pasan de uno a dos meses más para que los administrativos resuelvan o justifiquen las deficiencias de estos 2 o 3 casos que fueron rechazados durante la validación, cuando el instituto debe hacerlo en dos días.

La falta de comunicación entre las áreas responsables en el estado es una de las principales causas de dicho retraso. “Lo que pasa es que en USICAMM asigna la plaza, el IEBEM envía la información al USICAMM y cuando la envían resulta que esa plaza no estaba limpia, no están validados porque las envían diciendo que el titular ya no está y cuando las mandan a México resulta que el titular sigue apareciendo porque la Dirección de Personal del IEBEM no hizo su trabajo en la alta y baja de la plaza en el sistema”.

La culpa no es del gobierno federal, dijo nuestra fuente consultada, ya que la federación pagará lo que el estado le mandó a pedir para pagar, “no tienen una bola mágica para saber a quién le van a pagar y a quién no, pero la información debe estar correcta, sin errores”.

Atrasos existen en nóminas desde el año 2013, 2015, que debido al largo tiempo de espera la federación no está obligada a saldarla, siendo el estado quien deberá hacerse cargo.

No son 40 los que tienen atraso en pago de nómina. En rúbrica son 50 maestros que fueron basificados en años anteriores y que siguen sin cobrar desde el mes de agosto de 2021; además de 198 trabajadores que fueron asignados en horas adicionales en enero, febrero y marzo de 2022, que tampoco han pagado, aun cuando participaron del proceso. 121 maestros más que están en espera de su nombramiento desde hace meses.