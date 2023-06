Sigue firme auditoría a aplicación del FAEDE en municipios

En respuesta a las quejas generalizadas de los campesinos sobre la entrega de los recursos del Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico (FAEDE), la diputada Verónica Anrubio Kenpis, presidenta de la Comisión de Desarrollo Agropecuario del Congreso del Estado, expuso que la auditoría que solicitó a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), hacia los 36 municipios que reciben estos recursos, sigue en pie.

"En días pasados pedí que se auditara el FAEDE de los 36 municipios por igual, porque recibo muchísimas quejas y este año se les aumentó un 30 por ciento a todos los municipios, así que estamos muy de cerca viendo y platicando con la ESAF para que se realicen, e irles platicando a todos los ciudadanos para que sepan cómo van los resultados", afirmó Anrubio.

Las quejas, según la diputada, se centran principalmente en la falta de transparencia en la entrega de los recursos a los sectores agropecuario y artesanal.

“Yo he recibido muchas quejas de los ciudadanos, cuando me decían que hasta ahorita supieron qué monto les llega a los municipios, principalmente para el sector agropecuario y artesanal, y no veían nada de esto”, añadió.

Para solventar la situación, la legisladora propuso que la Comisión de Desarrollo Agropecuario del Congreso sea incluida en las sesiones de comités municipales, donde se decide la distribución de los recursos del FAEDE. Esta medida está destinada a garantizar que la entrega de los recursos se realice de manera correcta y transparente.

“Estamos pidiendo a los municipios nos inviten, porque presenté también que ya tomaran en cuenta a la Comisión de Desarrollo Agropecuario del Congreso para las sesiones de los comités y ahí se va a ver cómo se reparte el dinero", expuso la legisladora.

Sobre la manifestación de campesinos que tuvo lugar este 14 de junio en Tlayacapan, afirmó que ya están en proceso de coordinación con el municipio para definir una fecha y estar presentes en la discusión sobre la distribución de los recursos.

“El apoyo lo deben entregar este año, yo siempre les digo a los presidentes que hagan buen uso del recurso y piensen en las personas, que tienen cultivos de temporal, que entreguen los apoyos antes. Muchos municipios ya lo están haciendo, pero otros no nos han informado y ahí estamos haciendo un poco de presión”, concluyó.