Diputados aprueban auditorías a Movilidad y Transporte y Ceagua

Con 14 votos a favor aprueban diputados locales punto de acuerdo parlamentario que ordena a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) realice auditorías a la Secretaría de Movilidad y Transportes (SMyT) y a la Comisión Estatal del Agua (Ceagua), además de la comparecencia en el pleno de sus titulares con el fin de que informen sobre el presupuesto ejercido y las necesidades que derivaron en una solicitud de ampliación presupuestal.

El diputado presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Alonso pidió ante el pleno la comparecencia de los encargados de despacho de la SMyT y de la Ceagua, Eduardo Galaz Chacón y Jaime Juárez López, respectivamente. Esto tras la solicitud de ampliación presupuestal que hicieron al Congreso del Estado el pasado mes de abril.

Indicó que estas peticiones de ampliación presupuestal llegan en el primer cuatrimestre del año: "Lo que deja claro que no tienen planeación alguna en ambos organismos y ni a esta soberanía, ni al pueblo de Morelos les queda claro en qué han gastado el dinero".

Recordó que a la Ceagua se le duplicó el presupuesto con respecto al 2022, teniendo más de 238 millones de pesos para este año, mientras que la SMyT ejerció más de 912 millones de pesos en este sexenio: "Y la corrupción en esta Secretaría, la mafia de placas tarjetas de circulación es conocida por todo el pueblo de Morelos".

Refirió que la SMyT está solicitando más de 40 millones de pesos, poniendo como chantaje que los morelenses se quedaran sin los trámites.

Agustín Alonso cuestionó si dicha cantidad de dinero que están solicitando de ampliación presupuestal es realmente para la adquisición de placas y tarjetas o para solventar la campaña de quien fue secretario de la SMyT, actual coordinador de asesores del Gobierno Estatal y quien aspira a la candidatura para la gubernatura del estado.

Se instruye a la ESAF una auditoría especial del primero de octubre de 2019 al 12 de junio del 2023 a los siguientes dependientes del Gobierno del Estado, la SMyT, a la Secretaría de Administración, a la Secretaría de Obras Públicas y a la Ceagua.

Lamentó Alonso Gutiérrez que en dicho momento no se encontrarán en el pleno los diputados que integran el G5, porque suben a defender los principios de la cuarta transformación de no mentir, no robar, no traicionar, pero hacen lo contrario.

"Hubiese querido que estuvieran aquí, quería hablarles a la cara porque no soy cobarde, así como le hablo al Gobernador, a su hermano y toda la bola de rateros que tiene este Gobierno del Estado", expresó.

La expresiones vertidas por el presidente de la Comisión de Hacienda en el pleno generó un debate que se extendió por más de una hora, al final, el punto de acuerdo fue aprobado con 14 votos a favor y tres en contra.

También se aprobó los puntos de acuerdo para que la ESAF realice una auditoría especial a la Secretaría de Obras Públicas y de Desarrollo Agropecuario.