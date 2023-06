Ejecutivo de Morelos, dispuesto a ser auditado

El secretario de Gobierno del estado de Morelos, Samuel Sotelo Salgado aseguró que no está preocupado por las auditorías que planea hacer el Congreso Local a las secretarías de Obras Públicas, Desarrollo Agropecuario, Administración, Movilidad y Transporte y a la Comisión Estatal del Agua (Ceagua).

Señaló que el Poder Ejecutivo está dispuesto a ser auditado, no obstante, dio a conocer que hasta el momento no fueron notificados: "No, ¿preocupación por qué? No hay argumentos. No nos han notificado todavía, es solamente lo que trasciende en los medios y lo que se sabe que se dio en la sesión del Congreso, pero hasta ahí, formalmente no conocemos el contenido de los documentos", señaló Sotelo Salgado.

Esto luego de que el diputado Agustín Alonso Gutiérrez hiciera oficial el anuncio de estas auditorías, ante la sospecha de malos recursos en las mencionadas dependencias estatales.

Fue durante la sesión ordinaria donde la mayoría de las y los diputados del Congreso aprobaron el punto de acuerdo para que la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) realice los procedimientos correspondientes.

"Necesitamos saber el contenido de esas auditorías... analizaremos y se dará cuenta al señor Gobernador y nos dará instrucciones de qué debemos hacer al respecto", puntualizó Sotelo Salgado.

Agregó que, no descartan que esta situación devenga de la controversia constitucional que continúa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que, a decir del funcionario estatal: "El Poder Legislativo quiere someter al Ejecutivo en relación al manejo de los recursos, advertimos eso, por eso estamos en la Corte, precisamente litigando este asunto, porque todas las solicitudes que se hicieron se han estancado".

Asimismo, adelantó que ante la negativa del Legislativo por otorgar las solicitudes de ampliación presupuestal promoverán un recurso jurídico más adelante.



