SICT ya paga deuda a ejidatarios del Movimiento Siglo XXl

La Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transporte (SICT) comenzó a liquidar los pagos de los primeros ejidatarios que exigían desahogar el adeudo de los terrenos vendidos para la construcción de la autopista Siglo XXI; esto con la actualización de los avalúos al 2024.

Lo anterior, fue informado por Diego Torres, uno de los voceros del Movimiento Siglo XXl quien reiteró que son 20 los ejidos afectados, y que con este paso que se dio en las negociaciones frenaron otras acciones como entorpecer el proceso electoral.

Esto, tras el diálogo que sostuvieron durante la manifestación del miércoles 10 de abril en la Paloma de la Paz, donde tomaron el acceso y la salida de la autopista México - Cuernavaca y de la carretera federal Cuernavaca - Tepoztlán como medida de presión para las autoridades federales.

“estábamos planteando un ultimátum de que, si no había alguna muestra de voluntad política de avanzar en este periodo pues que hasta cierto punto les íbamos a arruinar las elecciones, pero ya hubo cuando menos un ejido donde se está avanzando en el cobro del dinero”, externó Diego.

Movimiento Campesino informó que la SICT comenzó con el proceso de dispersión de pagos en uno de los cerca de 20 ejidos que requieren una actualización en el pago de tierras que vendieron para la construcción de la autopista Siglo XXl



Recibieron llamadas de extorsión tras recibir pagos

Asimismo, indicó que luego de que se dio a conocer que se les pagaría a los primeros afectados por esta situación, rápidamente recibieron llamadas de amenazas y extorsión para que les den este dinero.

“La situación de seguridad plantea algunos problemas, hay amenazas sobre los compañeros para hacerse con el dinero ilegal”, indicó.

Finalmente informó que el próximo 24 de abril sostendrán una nueva mesa de diálogo para revisar el tema de los avalúos actualizados, puesto que la SICT ofreció en un inicio pagar poco más de 70 pesos por metro cuadrado de terreno, mientras que ellos piden más de 700 pesos.

“No ha sido tema de regateo, ha sido un tema del pago justo, nosotros no somos del sector inmobiliario, no nos dedicamos a bienes raíces, a la compra-venta de terrenos, nos dedicamos a la siembra. No podemos permitir abusos”, externó.