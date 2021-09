"Si quieren guerra, la van a tener", advierte Cuauhtémoc Blanco

“Si quieren guerra, la van a tener”, advirtió el gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo, a quienes dijo se han aliado para desprestigiar su imagen y causarle daño moral; la información sobre presuntos desvíos financieros aparecida en medios nacionales, acusó es una estrategia de un grupo que controla el ex gobernador Graco Ramírez luego que se concluyó que el fiscal general morelense no tiene fuero; es el ex mandatario perredista quien “se está moviendo por cielo, mar y tierra para no ir a la cárcel”, sin embargo, conminó a los diputados locales para que analicen el trabajo de Uriel Carmona que a la fecha no ha resuelto un solo caso.

Al término de la ceremonia de izamiento de bandera que encabezó en Plaza de Armas, el mandatario, afirmó, “yo estoy tranquilo es una cosa que quieren revivir, esto fue supuestamente algo del caso Primavera, y vamos a tratar de solucionar este tema, pero viene desde hace dos años y ahora lo quieren revivir lo único que puedo decir es que no hay ningún elemento, y después probablemente nosotros podemos demandar, porque están dañando mi imagen y eso para mí es algo difícil y doloroso”.

A pesar de todo esto, confió seguirá trabajando y vienen obras importantes para el estado, especialmente en Cuernavaca; con todos estos señalamientos y que un senador de Morena haya pedido “estrenar” la ley de juicio político en su contra, “a mí me gustan los trancazos y aquí estoy”. Lo cierto es que iniciará denuncia en contra de quiénes lo señalan, “le vamos a sacar billetes de su cartera que le va a doler”, sentenció.

A pesar todos estos intentos de este grupo “que maneja Graco Ramírez” adelantó que no se detendrá hasta ver a su antecesor en la cárcel, debido al saqueo que hizo en la administración estatal. Porque el señalamiento en contra de él y su familia aparecen cuando el congreso federal determinó que carece de fuero el fiscal morelense y se puede continuar con acciones legales en su contra, “quieren apagar esta nota del fiscal, yo no sé qué información tenga la Fiscalía General de la República, en las reuniones que tuve con los fiscales, yo les dije, que se pusieran a trabajar, hay muchos casos, pero hasta hoy ninguno ha sido resuelto”.

El jefe del ejecutivo, adelantó no se quedará callado y si quieren guerra responderá de la misma forma, sobre todo al identificar a quiénes son cómplices del perredista ex mandatario, y señaló al fiscal general, el fiscal anticorrupción, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y el abogado Enrique Paredes, “todos los maneja Graco Ramírez porque el señor tiene miedo porque sabe que si se va el fiscal, tengo que mandar una terna al congreso, y los nuevos funcionarios llegarían a esas responsabilidades darían trámite de verdad a las denuncias algo que no ha pasado, por eso todo este movimiento que se está haciendo es por Graco Ramírez”.

Ante la próxima visita del fiscal al congreso local, Blanco Bravo, pidió a los diputados que tomen en cuenta que no obstante su responsabilidad, no ha podido resolver ni un solo caso. Pero, además, afirmó a todos esos políticos no les tiene miedo, y les responderá de frente, “así es la política hay que cuidarse de todos porque te pueden clavar por la espalda”. Pese a todo, adelantó seguirá trabajando y pronto comenzará a notarse en las obras gracias al refinanciamiento que se hizo de la deuda que le heredaron.