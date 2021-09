Se lanza Cuauhtémoc Blanco contra resultados en fiscalía

El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo aseveró que para mala fortuna de los morelenses el fiscal general no ha hecho su trabajo, y la prueba es que a la fecha no ha resuelto ni un solo caso grave como el de Samir Flores, Juan Jaramillo y los activistas asesinados recientemente en Cuernavaca, de manera irónica el mandatario señaló, que se atreve a tomarse la foto con gente del FBI, si la agencia norteamericana se entera que no ha resuelto un solo caso se mueren de risa.

El jefe del ejecutivo llegó a casa de gobierno para dar el último ensayo previo a las celebraciones patrias que como se anunció previamente seria virtual; esta vez aceptó hablar de varios temas, cuestionado respecto al asesinato reciente de los dos activistas en la capital, aseveró que es lamentable la perdida de estas vidas, pero “volvemos a la mismo, ¿quién tiene que trabajar?, el fiscal. ¡Cuántos homicidios hemos visto, y cuantos ha resuelto el fiscal, ninguno!, y se los vuelvo a repetir allí están los casos, de Samir Flores, Juan Jaramillo, las muertes en el centro de la capital, y ahora los dos activistas. Pero que tal, va y dice, aquí estoy para tomarme la foto, que se ponga a trabajar, que la gente sepa, y sale a decir que está al nivel del FBI, si se enterarán de todos los casos que tiene y ninguno ha resuelto, el FBI se va a morir de la risa. Esa es la realidad, le hemos dado los elementos de todos los casos y no ha pasado nada”.

Descalificó el argumento de la falta de recursos que aduce el fiscal morelense, lo que debe hacer, afirmó, es trabajar “eso que se ponga hacer trabajar y a investigar realmente, y si no pues que se vaya, todos los saben que caso, un ejemplo grande él se Samir cuanto lleva, o del Chuy, o Juan Jaramillo cuanto lleva, y que ha hecho (el fiscal) nada y entonces que se ponga a trabajar es lo que le puedo decir, y que los diputados se pongan a ver que no ha hecho nada el fiscal”.





