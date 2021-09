Diputados desechan juicio de procedencia contra Uriel Carmona

La Cámara de Diputados federal colocó ‘de facto’ al Fiscal General del Estado, Uriel Carmona Gándara, a disposición del Ministerio Público Federal, al resolver con 274 votos la improcedencia del juicio de desafuero que se había formulado en su contra.

La Comisión Instructora determinó que el Fiscal General del Estado de Morelos carece de fuero constitucional, elemento indispensable para la procedencia solicitada por el Ministerio Público Federal.

El proyecto de la sección instructora de la Cámara de diputados, presentada para su votación ante el pleno este martes, resuelve que la solicitud de procedencia presentada por la Fiscalía General de la República debía desecharse, de conformidad con lo precisado en los considerandos subsecuentes en donde se funda la inexistencia de la inmunidad procesal penal que establece el párrafo del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que menciona a aquellas autoridades de las entidades federativas respecto de las cuales es necesario que la Cámara de diputados del Congreso de la Unión emita una declaratoria de procedencia; catálogo en el que no se encuentran los titulares de los órganos constitucionales autónomos como es el caso del Fiscal General del Estado de Morelos.

Una de las intervenciones más didácticas expresadas en la máxima tribuna del país durante el debate que se prolongó por casi dos horas fue la del diputado de Morena, Juan Ramiro Robledo Ruiz, quien aclaró que el sentido de la resolución presentada al pleno no era para quitarle el fuero a Uriel Carmona o dejarlo con fuero, sino más bien, ni siquiera dar entrada al trámite de desafuero promovido por el Ministerio Público Federal porque el servidor público, como se ha expuesto antes, está considerado en el listado de los funcionarios que carecen de inmunidad procesal (fuero) y, en consecuencia, rechazó también que la Cámara estuviera violentando la suspensión definitiva de la que gozaba Carmona Gándara.

¿Qué sucederá ahora? fue una de las preguntas que formuló abiertamente el legislador para luego responder que muy seguramente Carmona Gándara obtendrá amparos y suspensiones en contra de la orden de aprehensión en caso de que la Fiscalía General de la República logra obtenerla.

En síntesis, la decisión de la Cámara de diputados avalada con 274 votos a favor, 108 en contra y dos abstenciones, coloca a Uriel Carmona frente a la posibilidad de ser detenido en cualquier momento, una vez que se ha “clarificado” que no goza de fuero.

La Fiscalía General de la República señala del delito de ejercicio ilícito del servicio público, debido a que cuando asumió el cargo de Fiscal General del Estado de Morelos aparecía inactivo en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública y no contaba con evaluaciones calificadas.

Carmona respondió que no estaba obligado a tener los exámenes de control de confianza, ya que no era requisito para asumir el cargo, por lo que no hay ningún delito según su razonamiento jurídico.

“Vine a tratar de hacerme oír, y la resolución es inesperada porque resolvieron que los Fiscales de la República no tienen fuero, y ese es un precedente muy importante. Es algo que se tiene que revisar”, anticipó.

Aclaró que sigue siendo Fiscal General del Estado de Morelos, solo que ahora sin fuero; sin embargo, dijo no temer ninguna detención. De paso, se dijo tranquilo y hasta creyente de la Cuarta Transformación, al ser una persona honrada que no miente, no roba y no traiciona.