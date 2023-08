Seré la gran sorpresa en defensa de la 4T: Fernández Noroña

"Soy optimista, creo que voy a ser la gran sorpresa", expresó Gerardo Fernández Noroña, participante del proceso interno de Selección de Coordinador Nacional de los Comités de la defensa de la Cuarta Transformación.

Durante su asamblea informativa en Cuautla en el mausoleo del General Emiliano Zapata, Fernández Noroña dejó ver que será el pueblo quien lo elija como Coordinador, ya que reiteró que "es pueblo".

Rechazó los discursos de quienes buscan dividir, señalando que todos son iguales y que valen lo mismo. “No porque seas blanco o moreno vas a valer más o menos. Todos valemos lo mismo”.

Además, reconoció a Cuautla como uno de los lugares en donde se desarrollaron dos de las luchas más importantes que ha vivido México: la Independencia con José María Morelos y Pavón, y la Revolución con Emiliano Zapata.

El militante del Partido del Trabajo llamó a sus simpatizantes a colocar en la puerta o ventana de sus hogares una lona, cartel o cartulina en donde diga la frase “Noroña es Pueblo”, para que de esa manera se vea el apoyo que se le está dando a él.

“Piensan que no valgo nada, piensan que solo estoy viendo qué me toca, pero no, le vamos a ganar la coordinación de la 4T, vamos a hacer esa hazaña colectiva, y digo que es incorrecto promover el sectarismo, pero la unidad es lo más importante”.

En esta ocasión estuvieron presentes militantes y simpatizantes de los municipios de Cuautla, Zacualpan de Amilpas, Yecapixtla, Jonacatepec, Temoac, Jantetelco, Tepalcingo, Axochiapan, Tlalnepantla Totolapan, Ayala, Tetela del Volcán y Hueyapan, quienes refrendaron su apoyo a Gerardo Fernández Noroña para encabezar la coordinación de la 4T.





Reprocha declaraciones de Marcelo Ebrard

Previamente, en Tepoztlán, Gerardo Fernández Noroña lamentó las recientes declaraciones del excanciller Marcelo Ebrard, que cuestionaban la legalidad del proceso.

El también miembro del Partido del Trabajo, indicó que a estas alturas del proceso interno "no se puede perder la cabeza" y minimizar la trayectoria de los demás participantes.

"Es una insidia que no debería darse entre compañeros...ayer mismo dijo que yo no soy de Morena. Bueno, yo no quise afiliarme hace unos meses por la puerta trasera, como él lo hizo a Morena, yo soy del movimiento, quién me lo va a regatear... Mi estimado Marcelo es Comités de la defensa de la Cuarta Transformación. No es de Morena, no es del PT, no es del Verde. Es de todo el pueblo y de todo el movimiento. Creo que debemos abonar a la unidad. Debemos poner el ejemplo de no hacer prácticas insidiosas y de intrigas en contra de compañeras y compañeros".

Sin embargo, celebró que Ebrard haya matizado sus declaraciones.

Con información de Jessica Arellano