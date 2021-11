Se lleva a cabo el sorteo para el Servicio Militar Nacional

“Es como mi sueño, me gusta”, dicen Juan Antonio Tecuapa al platicar que le interesa sumarse a las filas del Ejército Mexicano. Él, al igual que mil 100 jóvenes mayores de 18 años de edad, acudieron este domingo al zócalo de Jiutepec para participar en el sorteo del Servicio Militar Nacional para obtener la liberación de la Cartilla Militar, requisito indispensable en la mayoría de los centros labores en hombres.

A Juan Antonio le tocó el beneficio de tener “bola negra”, que se les da a quienes por “suerte” podrán liberar su cartilla sin tener que acudir a marchar o hacer servicio en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pero a decir de él, hubiese preferido “bola blanca” para poder conocer un poco más de las actividades propias de un integrante de las fuerzas armadas.

“Si te toca bola negra ya no te toca hacer el servicio, de hecho, tengo pensado meterme al militar y estaba mejor si me tocaba esta. Siempre ha sido mi sueño porque me gusta que son disciplinados, de hecho, mis padres me apoyan para ingresar, seguiré con ese objetivo”.

En cambio, a Santiago Bautista la noticia de hacer el servicio militar no le cayó nada positivo, cuenta que debido a que en enero ingresará a una universidad ubicada en la Ciudad de México deberá regresar a su municipio cada fin de semana para cumplir. “Confiaba en que iba a salir con bola negra; me gusta el ejército, pero el problema es la distancia, incluso voy a preguntar si lo puedo hacer allá”, relata.

Al salir del sorteo, Diego Abarca cuenta que “realmente sí festejaré”,porque fue absuelto de hacer el servicio militar cada fin de semana y aunque reconoce que le da curiosidad cómo es que funcionan las actividades en la Sedena resultó muy positivo tener “bola negra”.

En la página del gobierno federal se detalla que dicho servicio tenía que ver con la intención de cubrir sus vacantes por medio de la integración voluntaria de jóvenes en tiempos de guerra, y que después dicho sistema de reclutamiento se hizo obligatorio por medio de leyes que le dieron vida.





