Nueva generación de empleos ha sido positiva: SNE

Algunos secretores empresariales creen que Morelos no ha podido recuperar todos los empleos que perdió durante la pandemia, unos 11 mil 700 puestos, aunque el director del Servicio Nacional del Empleo (SNE) en Morelos, Jorge Mario García Ávila, afirmó que la generación de nuevos trabajos ha sido positiva.

Durante la penúltima Feria del Empleo en la Entidad, que se llevó a cabo este viernes en la plaza de armas en Cuernavaca con la participación de 50 empresas, el funcionario aseguró que los tres niveles de Gobierno ha trabajado de forma conjunta para ese fin.

“El SNE cierra muy bien, me siento satisfecho y contento precisamente por este trabajo que se está haciendo, estamos cerrando muy fuerte, no he bajado la guardia y sigo trabajando muy fuerte y lo seguiré haciendo en diciembre. Yo estoy comprometido con el tema”.

Aseguró que las ocho Ferias del Empleo que se planearon para este año está contribuyendo a la reactivación económica del Estado de Morelos con el fin de que se pueda seguir avanzando.

“Nos queda una Feria más, la próxima semana estaremos en Temixco y estaremos cerrando muy fuerte. Lo que el semáforo epidemiológico nos ha permitió hacer lo hemos hecho, estuvimos en Yautepec, en Yecapixtla, en Ciudad Ayala, en Jojutla, estuvimos en Cuautla y en Jiutepec”.

En esta séptima edición, llevada a cabo en el Centro de Cuernavaca, la empresa Samsung Querétaro, asistió para reclutar algunos trabajadores morelenses, aunque no se sabe cuántos puestos se ofertaron.





