Se acabaron los abusos policíacos en Xoxocotla: Abraham Salazar

El alcalde de Xoxocotla, Abraham Salazar Ángel aseguró que con la designación de Erik Castillo como nuevo titular de la Dirección de Seguridad Pública se acabaron los abusos de autoridad en el municipio indígena.

Luego de que Erik Castillo asumiera el cargo como responsable de la Policía de Xoxocotla, se redujeron las quejas de la población sobre los cateos y operativos, afirmó el edil.

Salazar Ángel informó que se han reducido los robos de vehículos en el municipio y ya no tienen reportes de hurtos en las escuelas, aunque aclaró que no tienen el dato preciso de cuantos robos de este tipo se han registrado al reconocer que al Centro de Atención Múltiple, institución de educación especial para niños y niñas de Xocotla, le robaron en cuatro ocasiones y en su momento la policía no atendió las peticiones de vigilancia, sin embargo ahora ya cuentan con una patrulla que atiende los llamados de esa zona y cuida la escuela.

"Se acabaron los cateos y abusos de la policía municipal de Xoxocotla", afirmó el alcalde señalando que dichas situaciones ya no ocurren desde que se hicieron cambios en la dirigencia de la corporación quedando al frente el oficial Erik Castillo.

Cuestionado sobre quejas por presuntos cateos ilegales por parte de la Policía municipal, el edil de Xoxotla aseguró que si los hubo fue antes de la designación del nuevo titular de Seguridad.

Abraham Salazar comentó que incluso los elementos policíacos del municipio indígena se han sumado a las jornadas de reforestación, además de tener una mayor participación en las actividades del Ayuntamiento, así como también brindar una mayor atención a los llamados de auxilio de la población.





