SAPAC reclama pago excesivo de tres millones de pesos a CFE

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) mantiene el reclamo ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), debido a cobros que considera injustificados y que ascienden a alrededor de tres millones de pesos.

Hace aproximadamente cinco meses el SAPAC anunció que presentó una queja ante la Profeco en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), debido a que realizó "ajustes" en costos mensuales de consumo de energía eléctrica, los cuales fueron señalados por la titular de la dependencia, Evelia Flores Hernández como desmedidos e injustificados.

No hay avances en la denuncia contra CFE, interpuesta ante Profeco, por ajustes desmedidos e injustificados en los costos mensuales de consumo de energía eléctrica de los pozos de agua

📹: Emireth Cossiohttps://t.co/J5nB5eEeNP pic.twitter.com/AAmumVODAC — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) July 31, 2023

Debido a dichos ajustes, las mensualidades de consumo en algunas ocasiones ascendieron hasta 12 millones de pesos, cuando en promedio el SAPAC paga entre ocho y nueve millones de pesos, es decir, que hubo incrementos de hasta tres millones de pesos, los cuales fueron obligados a pagar para evitar corte de electricidad.

En ese momento, se alcanzó el pico más alto de cobro con hasta un 30 por ciento adicional que se registraba en determinados horarios de uso de energía eléctrica; ante este panorama Flores Hernández indicó, en febrero de 2023, que interpusieron una queja ante Profeco.

Sin embargo, a cinco meses de iniciado el proceso, la directora del organismo descentralizado señaló que no han tenido avances en la queja.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

“Estamos en juicio por ajustes, la verdad cuándo llegan los recibos y vemos cantidades muy fuertes que se suman al consumo, pues sí hay una sorpresa porque son trabajos unilaterales que hace la Comisión”, explicó la titular en rueda de prensa realizada este 31 de julio.

Indicó que no se puede precisar una cantidad fija del monto que se les cobra debido a que no es mes con mes, sino que “estos ajustes nos llegan en cualquier momento, porque no nos llegan dentro del recibo, nos llegan aparte" explicó.

Asimismo, la directora refirió que la CFE aún no les dan alguna justificación del por qué los costos en ciertos horarios se ven disparados; aunque también explicó que los sistemas de electricidad que están conectados en los pozos de la capital morelense se encuentran en mal estado, lo que podría ocasionar que los registros de energía eléctrica no sean precisos.