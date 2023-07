SAPAC no puede pagar adeudo a CFE en plazo establecido

El diputado coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Oscar Cano Mondragón señaló que por el momento no tuvieron más reuniones con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para tratar el tema de la deuda que mantiene el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), sin embargo, consideran que se debe alargar el plazo de pago.

Cano Mondragón informó que en la última reunión que tuvieron con la CFE se comentó que SAPAC no podía signar un convenio a 20 meses para pagar los 300 millones de pesos de adeudo.

El diputado Oscar Cano, señaló que no se han dado más reuniones con la CFE para tratar el tema de la deuda que mantiene el Sapac, sin embargo, considera que se debe alargar el plazo de pago para que las autoridades no incumplan con los compromisos adquiridos

Indicó que en total, 15 diputados locales coincidieron que se estableciera un convenio a un mayor plazo, y que inclusive abarcara a la próxima administración: "Para que sea un recurso que, si pueda ser pagable, no firmar un convenio que ha pasado como muchos, que se venza, que no se pague y no caer en la misma dinámica", dijo Cano Mondragón.

Para que esto pueda suceder, el Gobierno estatal tendría que fungir como aval y el Congreso de Morelos tendría que aprobar que el convenio traspase el tiempo de la administración del edil, José Luis Urióstegui Salgado.

Cano Mondragón comentó que seguirán buscando que se dé un acuerdo de pago, porque finalmente es un recurso que se debe de liquidar.

Legisladores intervienen en la deuda del SAPAC con la CFE

Ante la crisis que venía padeciendo el SAPAC, por los adeudos generados con la CFE en las administraciones municipales de Cuauhtémoc Blanco Bravo y Antonio "N", los diputados del denominado G15 intervinieron para ya no afectar más a la población de Cuernavaca.

Fue en febrero cuando los legisladores sostuvieron un diálogo con los representantes de la empresa paraestatal y aprobaron un exhorto para que la CFE condonara la deuda millonaria "impagable", como ocurrió en otras ciudades de México.