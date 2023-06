Sabotajes, otro dolor de cabeza del SAPAC

Las deudas, la época de estiaje, la baja recaudación y lo añejo de la infraestructura no son los únicos problemas del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), sino que a esto se le suma el “sabotaje” que los propios ciudadanos realizan con la intención de tener durante más tiempo el vital líquido, pero en su lugar “descalibran” los equipos y dejan a colonias completas sin el suministro.

Mover las válvulas en los pozos de agua se ha vuelto una constante, acepta Héctor Polanco Chávez, director técnico del organismo, pues representan reportes que se atienden cada día y generan largas jornadas de trabajo e incluso pérdidas económicas ante la descompostura de los equipos de bombeo.

“Este tipo de reportes se dan en colonias como Federación. Por ejemplo, en Avenida México se reportó que vieron un manejo inusual de las válvulas, y esto ocurre por el desconocimiento de la misma ciudadanía porque piensan que los tandeos no se les dan y optan por mover las válvulas, pues creen que de esa forma tienen un mayor volumen”.

Movimientos exactos

El especialista refiere que los tandeos (suministro por horas y días determinados) se dan en las colonias apegados a ciertos movimientos de las válvulas que no son al “azar”, girando no solo una, sino una serie de éstas, regulando la presión del agua de manera determinada, pues de no haber los giros idóneos o no calzados puede generar que el agua se tire o no llegue a las colonias.

Para evitar que este tipo de casos ocurran se colocaron “dispositivos de control”, que consisten en volar las “volantas” para que solo se quede el “dado”, el cual únicamente girará con una llave y tubo propio del SAPAC, así también se ha restringido el acceso al equipo ya con un “murete”.

“No tenemos reportes de que sean delincuentes quienes se hayan robado una válvula, pues brotará el agua, son los mismos vecinos. Las personas idóneas para mover las válvulas son nuestros tandeadores, ya que conocen cómo está calibrado el trabajo, saben que a las 13 vueltas, por ejemplo, tenemos la mitad de apertura, o a las 20 ya tenemos la apertura completa o viceversa”.

El SAPAC tiene 86 pozos en funcionamiento y se dividen por seis móviles o brigadas, que tienen su propio grupo de tandeadores; cada móvil tiene un supervisor con brigadas a su cargo.

Todos los días hay reportes

Si bien los reportes por sabotaje llegan directo al Centro de Atención Telefónica del SAPAC, Polanco Chávez advierte que todos los días se da atención a estos, mayormente en colonias como Acapatzingo, Federación, Lomas de Cortés, Lagunilla, lugares donde los vecinos mueven las válvulas.

¿En qué repercuten?

Lo hechos ocurren principalmente por la noche. Al ser una transgresión en el orden municipal, quienes cometen el sabotaje pueden ser sancionados económica y jurídicamente, aunque, acepta, las denuncias son casi nulas.

La alteración en el calibre de las válvulas “repercute en que nosotros, al hacer el movimiento de válvulas, estamos haciendo el tandeo o la dotación de agua que le toca a cada sector de las colonias, si alguien llega a moverlas el tandeo no se da, si mueven las válvulas a las 10 de la noche y mi siguiente tandeo es a las 6 de la mañana, es cuando me daré cuenta de que se movieron”.

Los ciudadanos tendrán que esperar a su siguiente tandeo, que puede ser en cuestión de horas, incluso días, dependiendo de cada colonia, pues se “sacrificaría” uno al menos. Además de que el personal debe movilizarse.

El sabotaje ha provocado la ruptura de las cajas de válvulas, trayendo consigo fugas de agua que pueden dañar desde empaques, tornillos y hasta volantas.

El costo de la válvula dependerá del diámetro, algunas cuestan cinco mil pesos, mientras que otras se cotizan hasta en 35 y 45 mil pesos cada una.

¿Cómo son los tandeos?

Polanco Chávez señaló que los tandeos son una estrategia operativa desde hace 20 años y que obedece al crecimiento de la población en Cuernavaca, así como a la “densificación” que se da en algunas colonias más que en otras, en donde en una misma casa pueden habitar más de una familia, que a su vez demandará más agua potable.

Las periferias del primer cuadro de la ciudad capital, como la Lagunilla, Altavista, así como el Centro Histórico, son sólo algunas de las que más “densificación” han mostrado.

Las restricciones marcadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) impiden que se tengan más pozos que los especificados, al igual que el hecho de que entre uno y otro deben tener una separación de 500 metros a la redonda.

Los tandeos pueden ir desde las 12 horas, 24 horas, hasta de dos a tres días de diferencia. Los pozos como el de la Zona Militar, Antonio Barona, Chapultepec, son los de mayor tiempo.

“El tandeo se hace basado en las condiciones topográficas. Cada equipo tiene cierta potencia para levantar el agua, una vez que alcanza cierta altura ya no puedo darle agua más arriba, ahí está limitada la influencia de esa bomba, y con base en eso determinamos a qué colonias se les dotará y se va fraccionando para que a todos les toque”.

Existen puntos, como avenida Plan de Ayala, que tendrán suministro de agua las 24 horas porque son arterias o líneas principales de distribución por donde pasan los tubos de agua.

Otro sabotaje consiste en bajar las cuchillas de la energía eléctrica en los pozos de agua, aunque esta acción ocurre de manera esporádica, puntualizó.