Salida de Carrillo del PAN no simboliza división en Cabildo: Alcalde

Tras el anuncio de la salida del regidor Fernando Carrillo Alvarado de la militancia del Partido Acción Nacional (PAN), el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, mencionó que esto no debería simbolizar una división en la toma de decisiones dentro del cabildo.

"El cabildo tiene una dinámica distinta a la afiliación partidista. Cada integrante del partido sabe por qué vota o no vota a favor de las propuestas, o qué propuestas lleva para mejorar el funcionamiento de la administración y los servicios públicos de la ciudad. Si votan como afiliación partidista, podría ser que un voto afecte o no a la representación del partido. Si votan en favor de un interés de la capital, no creo que tengamos alguna afectación", explicó.

Por lo tanto, llamó a los regidores a tomar decisiones a favor de Cuernavaca y no por intereses partidistas o personales.

En cuanto a las declaraciones que el regidor Carrillo Alvarado hizo en relación a irregularidades en el cumplimiento de sus deberes por parte del regidor Adrián Martínez Terrazas, el alcalde mencionó que, de contar con las pruebas suficientes, podrá interponer la denuncia correspondiente.

Fue enfático en que esta situación no lo colocará en una posición que pueda enfrentar o ir en contra de unos u otros miembros del cabildo.

¿La decisión del regidor afecta a José Luis Urióstegui?

Asimismo, el edil fue cuestionado sobre si la división en la militancia del PAN podría repercutir en sus aspiraciones políticas durante el proceso electoral 2024, a lo que refirió que él se apegará a lo que dictamine el partido.

Hizo hincapié en que él no es militante del PAN, aunque aceptó que hizo una alianza con el partido. Enfatizó en que será la militancia quien tome sus propias decisiones.

"Yo he externado mi interés en la reelección, pero tampoco estoy empeñado en alcanzarla a costa de lo que sea. Si los partidos me dicen 'vas', voy; si me dicen 'no vas', no voy. Tengo garantizado el cargo de presidente municipal de Cuernavaca hasta el 31 de diciembre de 2024, y estoy enfocado en darles mejores resultados", manifestó Urióstegui Salgado.