Partidos participan en Mesa Estatal para la Construcción de la Paz

Los partidos de la coalición "Dignidad y Seguridad por Morelos, vamos todos" fueron invitados a las mesas de la construcción por el Gobierno Estatal, sin embargo, piden que sean públicas para brindar el proceso electoral del crimen organizado.

El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Jonathan Márquez informó que fueron convocados por la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz en Morelos para establecer medidas en materia de seguridad durante el proceso electoral.

La reunión a la que fueron convocados se llevará a cabo el 19 de enero en las instalaciones de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), de forma privada y sin acceso a medios de comunicación.

Jonathan Márquez indicó que junto con los líderes de los partidos Acción Nacional (PAN), Redes Sociales Progresistas (RSP), y Partido de la Revolución Democrática (PRD), le hicieron llegar un esbozo de propuestas para atender la demanda de seguridad de parte de la ciudadanía y pedir que el diálogo al cual están siendo convocados sea de manera pública.

“Cabe resaltar que esta supuesta clasificación que ellos dicen de confidencial, que todo caso tendría que ser reservada por su carácter de seguridad nacional, no tiene ningún sustento normativo, ni los dirigentes, ni los partidos, ni los medios de comunicación somos autoridades competentes para conocer de dicha información reservada”, expresó.

Los dirigentes de los partidos PAN, PRI, PRD y RSP señalaron que fueron invitados a la Mesa de Construcción de Paz, sin embargo, solicitan que la reunión sea pública



Asimismo anunciaron que harán entrega de un pliego con propuestas

Indicó que consideran que la crisis que atraviesa Morelos debería catalogarse en emergencia, y demanda un cambio de fondo que garantice a los morelenses vivir en seguridad y en paz.

“El gobierno de Cuauhtémoc Blanco ha abandonado el estado, dejándonos a merced del crimen organizado, las extorsiones, los robos en el transporte público y todavía pretenden perpetuarse seis años más, con su candidato”, dijo.

Refirió Jonathan Márquez que tan solo hasta el pasado domingo ya contabilizaron en Morelos 33 asesinatos en lo que va del año.

“Desde esta coalición tenemos el compromiso de no quedarse con las manos cruzadas, mientras que la delincuencia acaba con nuestro estado, vamos a seguirle aunque no le guste al gobernador, exigiendo seguridad, vamos a pedirle que actúe, no vamos a permitir impunidad”, dijo.

Agregó que no permitirán declaraciones como las del titular de la CES José Antonio Ortiz Guarneros, quien expresó que los índices de inseguridad bajarán después del proceso electoral o como las hechas por el director general del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (Iebem) Eliacín Salgado quien pidió a la delincuencia que operen lugares no cerca de las escuelas, “necesitamos soluciones ya”.