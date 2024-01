Estrategia del Mando Coordinado no funciona: Urióstegui

El alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, señaló al titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), José Antonio Ortiz Guarneros, de “no funcionar” para hacerle frente a la ola de violencia que impera en el estado de Morelos, luego de lamentar el asesinato del regidor panista de Cuautla Giovanni Lezama.

“Lo he comentado y externado públicamente, no está funcionando”, señaló el edil capitalino, horas después del homicidio del regidor Giovanni Lezama, ocurrido la tarde del 4 de enero en Cuautla, Morelos, uno de los municipios adheridos al esquema de seguridad de Mando Coordinado.

“Hay una delincuencia creciente en todas partes, Cuautla la está viviendo pese a formar parte del Mando Coordinado, y el cobro de derecho de piso, las ejecuciones se está haciendo algo cotidiano”, agregó.

Dijo, que es necesario que el gobierno estatal actúe en fortalecer las corporaciones policiacas municipales con base en el esquema que ha trabajado con la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca (Seprac), pues señaló que a pesar de que se registran hechos de violencia, se trabaja para inhibirlos.

“Yo reitero al Gobierno del Estado a que trabajen en una política criminológica que haga que las policías municipales se fortalezcan, no que las opaquen o limiten, por eso en Cuernavaca, a pesar de que seguimos teniendo este tipo de actos de violencia, sí estamos haciendo algo”, externó.

Urióstegui Salgado reiteró su llamado al Gobierno del Estado para hacer cambios en su estrategia de combate a la inseguridad.

“Es necesario que el gobierno estatal y el federal participen. Muy lamentable la ejecución de un regidor militante del PAN, con una carrera promisoria, porque participaría también hacia otra candidatura; doy mis condolencias a la familia, y reiteró el exhorto al gobierno del estado para que en municipio donde el Mando Coordinado está operando también hagan cambios sustanciales”, dijo.

Alcalde rechaza haber recibido amenazas

El alcalde José Luis Urióstegui descartó que haya recibido amenazas por parte del crimen organizado para evitar que participe en las elecciones del 2024, pues hace unos días recordó sus aspiraciones por buscar la reelección en la presidencia municipal.

“No, de ninguna manera, como saben yo trato de ser muy recto en mis actividades en general. No tengo temor de que algo me vaya a suceder, porque no hemos tocado intereses, hemos hecho las cosas conforme a derecho, tratando de contener a la delincuencia en beneficio con la población, no tengo tratos oscuros con nadie”, finalizó.