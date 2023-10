¿Por qué buscar la rectoría de la UAEM con todos los problemas que la institución enfrenta?

Seré respetuoso de las decisiones de la Junta de Gobierno, hay perfiles valiosos de tres hombres y tres mujeres que por algo se inscribieron, todos tienen gran capacidad para hacer frente a los retos de la institución, y seré respetuoso de las decisiones y a lo que sé hacer que son mis empresas y mi trabajo. Yo trabajo de forma gratuita para la Universidad de años, y he tenido la confianza de rectores para ayudar a sacar adelante la institución, por eso estoy participando por la rectoría, porque sé que puedo aportar mucho a la universidad a la que le debo todo, desde la prepa que entré a trabajar en 1988, y luego ya como auditor externo, contralor, director financiero, he ocupado muchos cargos, secretario técnico, consejero universitario, maestro de tiempo completo en posgrado y licenciatura. Tengo un panorama muy amplio para hacer algo por la institución, no es un proyecto individual, es por el estado y por la universidad. Puedo cambiar mucho la institución estructural, académica y financieramente.

La UAEM se ha recuperado en gran medida de la crisis que vivió y que estuvo a punto de quebrarla, además recibirán más recursos (3.5% del total del presupuesto del gobierno estatal), pero ¿de qué forma podría la universidad contribuir a reforzar sus ingresos propios?

Hay un proyecto muy interesante de fuentes alternas de financiamiento que nos pueden dar más de mil millones de pesos al año mediante la creación de nuevas infraestructuras, y mejorar el salario de los trabajadores. Ya hay pláticas con tres grandes empresas que tendremos un fondeo muy fuerte, como si fuéramos institución privada, y vamos a tener ese apoyo, por ejemplo, con el redondeo, a nivel nacional. Si yo llego a ser rector no voy a manejar recursos, que sea la Junta de Gobierno la que diga el destino de esos recursos que serán adicionales para los trabajadores. Además estamos planteando un teletón con Televisa para que los alumnos y maestros tengan becas para estudiar en el extranjero.

Hace años la UAEM se debatía entre si se requería un rector político o uno académico. El desprecio a la política acabó desvinculada de los círculos políticos. Hoy parece que el debate está superado ¿existe esta disyuntiva entre academia y política en la universidad pública?

Se viene a desestabilizar la institución en los cambios que hubo a la Ley Orgánica de la UAEM. Algunos rectores han sido sujetos a procesos penales, porque en los últimos años hubo un cambio a la ley terrible y que debemos de revertir para volver a la esencia de lo que es la universidad. Antes la Junta de Gobierno nombraba al tesorero y él le daba cuentas a la Junta. En el 2000 se reforma la ley y empiezan los desfalcos financieros de los rectores porque ahora al tesorero lo nombra el rector, entonces no le puedes dar el manejo de los recursos financieros a alguien que depende de ti, porque te va a obedecer o lo vas a correr. Entonces debe haber un equilibrio: que la Junta nombre al tesorero, al contralor y al auditor externo. Pero se da ese cambio y entonces no es el debate si es bueno el académico o el administrativo o el político para la rectoría, aquí debemos tener los controles financieros adecuados. Necesitamos, para tener transparencia, que no sea el rector quien maneje los recursos, que sea la Junta de Gobierno y el tesorero. Pero también darle importancia al patronato con gente que quiera a la universidad. Con esos cambios puede mejorar mucho el manejo financiero. El actual rector es un excelente académico que ha llevado a la universidad a estar entre las mejores del país, pero ¿qué ha faltado? Porque merece tener un cargo de los más altos niveles en la administración estatal por cómo enfrentó la crisis universitaria. Pero aún falta ganar los juicios de pasivos contingentes con el IMSS, con el SAT. Hay solidez financiera, pero se ha sacrificado mucho a los trabajadores académicos y administrativos, entonces hay que atraer más recursos, y darle oportunidad a todos los jóvenes.

Hablemos de los retos de la Universidad, en lo laboral se paga mal a los catedráticos y a los administrativos. Los estudiantes tienen realidades muy complejas y a menudo agresivas. ¿Cómo pueden enfrentarse estos dos retos que resultan urgentes?

En el tema de salarios hay que entrarle a la discusión sobre los impuestos. La ley permite que tengas ciertos riesgos de trabajo, esto está implementado en varias universidades del país, mediante una reestructura de sueldos. Con ella, si te están quitando 50 pesos de impuestos, te van a quitar 20 y lo demás va a tu bolsa. Pero esto se hace con base en un estudio que debe ser rapidísimo para que en enero el trabajador vea el incremento en sus percepciones directamente. Mi propósito es que el próximo año los trabajadores académicos y administrativos van a estar bien. Es inhumano que el maestro no tenga seguridad social porque le pagan por honorarios, y más inhumano es que van al Seguro Social y hay filas y no los atienden. Dentro de mi proyecto, es darle beneficio a todos los trabajadores y construir el hospital universitario de primer nivel, tengo proyectado que en marzo estaríamos iniciando la obra y entregarla en más o menos tres meses. La prioridad son nuestros maestros y trabajadores administrativos, algunos ganan menos que el mínimo.

Respecto al estudiantado universitario, le tengo mucho respeto a grupos como el de Morras contra la Violencia Institucional, que no sé por qué se pusieron ese nombre. Y en caso de que yo sea rector tienen todo el respaldo, porque hay muchos maestros que abusan de las muchachas y los muchachos, además de un estricto control sobre los académicos universitarios, mediante pláticas para llamarlos al respeto, pero también al respeto hacia los propios maestros, antes no corrían a los maestros. El maestro no se va. Y requerimos motivar más a los muchachos, yo tengo previsto que ningún aspirante quedará fuera de la institución, si hacen examen 10 mil, esos se quedan, también habrá pase automático para los alumnos de nuestras prepas que tengan más de ocho, los otros harán un examen, y a quienes no se puede atender de forma presencial, será de forma virtual.

¿Y hacia el futuro, cómo debe apuntarse la UAEM? La sociedad y el mercado laboral ha cambiado profundamente y lo sigue haciendo a alta velocidad, y la formación universitaria no tanto.

Tenemos además un gran problema de infraestructura en la Universidad, ya tenemos los estudios para un nuevo campus universitario con tecnología inteligente. Seguro estoy de que si soy el próximo rector, vamos a tener ese campus fuera de Chamilpa, un hospital universitario y los trabajadores de la universidad ganando bien y la generación de recursos financieros que nos liberen de depender totalmente del subsidio gubernamental. Buscamos fuentes alternas de financiamiento como antes.