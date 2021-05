Rescataré a Cuernavaca del olvido: Matías Nazario

El candidato del Partido Movimiento Alternativa Social (MAS) a la alcaldía de Cuernavaca, Matías Nazario Morales recibió el sí a su postulación de parte de los habitantes de las colonias Bosques de Cuernavaca y la Federación, con quienes dialogó cara a cara para conocer y comprometerse a resolver los problemas que padecen, relacionados con la inseguridad, el desabasto de agua potable, la falta de drenaje y de otras obras, ya que dijeron que han pasado años y ninguna autoridad los ha escuchado.

Cuando iniciaba su mensaje a los vecinos en la colonia la Federación, una mujer de la tercera edad, María Nicolasa Peralta, se acercó para pedirle apoyo ya que necesita una operación para sus ojos, y tras decir que no cuenta con apoyo de ninguna institución oficial, el candidato se comprometió a gestionar su atención ante el IMSS, pues dijo que toda la población, incluyendo a la de grupos vulnerables, tiene derecho a la salud y a la atención médica.

Ante nutridos grupos que se han reunido para escucharlo durante su gira de campaña, el candidato se dijo reconfortado y alentado por la respuesta que ha encontrado hasta el momento; “el apoyo y la suma de la gente es mi vitamina y vamos a redoblar la tarea de estar cerca de ellos, de visitarlos y conocer sus problemas en sus colonias y pueblo de frente, a comprometernos y no prometer, porque es muy fácil decir a todo que sí y luego olvidarse, yo asumo el compromiso y los firmo para que tengan con que reclamarme, sin miedo a cumplir”, sostuvo. Nazario Morales.

Y aseguró que en estos recorridos se ha propuesto estar en las 430 colonias que conforman la ciudad capital; “sé que es un reto, pero estoy decidido a asumir compromisos de trabajo con todos los habitantes, sé que muchos me están esperando porque me conocen y saben que honro mi palabra”, dijo, al tiempo que reiteró no tener miedo a cumplirle a los cuernavacenses.

Con información del equipo de campaña de Matías Nazario.

Matías Nazario Candidato del MAS / Cortesía | Matías Nazario



