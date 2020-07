Redibujarán los municipios

En Morelos, la mayoría de los municipios no cuentan con delimitación precisa, ”la gran mayoría tiene esta problemática, parece que son tres los que tienen una poligonal bien definida, y los demás cuentan con clave georeferencial para su censo correspondiente”, comentó, Mauricio Termignioni Apodaca, encargado de despacho de la Subsecretaria de Gobierno. Es por eso que se han iniciado con los trabajos y el proceso “complicadísimos” para hacer la poligonal correspondiente.

Para regularizar este tema, dijo que se buscará convocar a todos los municipios, y a representantes del Congreso, junto con el Inegi, especialmente porque el asunto va mas allá, y pudiera en algún momento complicar la relación con entidades vecinas.

“Hay que recordar que en Morelos la mayoría de municipios no cuenta con los límites precisos; la gran mayoría de los municipios en el estado no cuentan con esta delimitación precisa, y probablemente sean solo tres los que sí tienen bien definido la poligonal. Los demás tienen clave georeferencial para su censo poblacional, pero la poligonal de los municipios no está definida”.

El funcionario estatal, hizo énfasis que para remediar esto han comenzado con los trabajos necesarios, especialmente en áreas como Tlayacapan y Yautepec, pero es apenas el inicio y aunque se comenzó con dos municipios, se tiene proyectado elaborar la poligonal de todos los municipios.

Aceptó que el asunto aunque pareciera fácil en realidad es muy difícil porque debe pasar por el congreso del estado, y además conlleva un intenso estudio. Mauricio Termignioni, confió que este trabaho podría también incluir para acabar con los problemas que enfrentan por delimitaciones en algunos municipios de los altos de Morelos.

Pero también aclaro que hay otros problemas como posibles controversias entre los municipios o desacuerdos que existen desde hace algunos años, no tiene que ver con la poligonal sino con la situación histórica que viven del agua.

Por eso “hemos llamado a continuar con el dialogo, es cierto porque ese conflicto se debe solucionar, y estamos en mesas de trabajo con Conagua, el presidente municipal por ejemplo de Tetela del Volcán y de Hueyapan para conciliar con ese problema, porque son evidentemente situaciones distintas, pero no se han dejado de trabajar hasta encontrar una solución pacífica”.

Y el otro tema de las poligonales también es importante porque significa que se pueden evitar problemas mayores en el futuro entre las localidades, de allí el interés del ejecutivo estatal para elaborar el estudio y dejar en papel, la delimitación de cada municipio con respecto a otro.

