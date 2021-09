Recuerdos plásticos del sismo

Conmemorando el cuarto aniversario del sismo que azotó a Jojutla el 19 de septiembre de 2017, en la sala Juárez del Centro Cultural Jardín Borda, se inauguró la exposición "Proyecto Esperanza. A cuatro años del sismo en Jojutla", una colectiva de artistas plásticos, que sobre escombros recogidos en el sismo crearon obras de arte contemporáneo, inspirados en la esperanza.

Esta muestra surgió a partir del proyecto de reconstrucción del arquitecto José Luis Hernández Bañuelos, quien apoyó a 40 familias de la colonia Emiliano Zapata para recuperar sus hogares.

"Hace 30 años Morelos me dio una casa, pude darle casa a muchas familias", expresó el arquitecto José Luis Hernández Bañuelos.

Después del sismo, Hernández Bañuelos llegó a la colonia Emiliano Zapata de Jojutla para conocer a las familias y crear comunidad.

"Hicimos un grupo y les dije que les iba a regalar un proyecto, jamás pensé que se los fuera a construir. Esta es una suerte, un trabajo muy fuerte, me queda claro que no hay imposibles, la voluntad mueve montañas. Logramos reconstruir cinco mil 500 metros en la colonia Emiliano Zapata. Yo doy clases en la Universidad Anáhuac y a los alumnos de tesis les pedí que dejaran sus trabajos para enfocarnos en hacer proyectos para las familias afectadas, todos son diferentes y responden a la necesidad de cada familia. Se beneficiaron a 40 familias".

Asimismo, menciona que fue difícil, hubo momentos donde el cansancio, agotamiento y la falta de ánimo de las personas empezó a mermar, así como los recursos económicos; fue en ese momento donde surge la idea de este proyecto que combina el arte con la historia y esperanza.

"A partir de los escombros, algo que se considera que no tiene valor, volver a darle la importancia, de sentido de lo más grande que puede tener el ser humano, que es un techo. Estos techos que se habían caído hoy forman parte de esta colección que 90 artistas decidieron intervenir a partir de cuestionarse lo que significa la esperanza para ellos. Cada uno cuenta una historia, cada escombro tiene mucha fuerza, desde quien las levantó hasta quien la intervino. Cada piedra pesa entre 30 y 40 kilos y por primera vez se exponen, a cuatro años del sismo".

Durante la inauguración, también estuvieron presentes Juan Ángel Flores Bustamante, presidente de Jojutla; Julieta Goldzweig Cornejo, secretaria de Turismo y Cultura de Morelos; Helena González López, directora de Museos y Exposiciones y Hugo Juárez Ríos, secretario técnico.

"Cuando llegamos a la presidencia municipal nos encontramos a un gran hombre como lo es José Luis, él me platicó este proyecto que había hecho y que estaban por subastar las últimas piedras que tenían para que con ese recurso se pudieran terminar las casas; yo le comenté que sería muy triste que esa parte del corazón de nuestra ciudad se perdiera, porque al final habría coleccionistas privados y no tendríamos esa oportunidad de poder juntarlas, entonces hicimos el esfuerzo económico desde el Ayuntamiento para adquirir las piezas, y con ese dinero él pudiera ayudar a las familias. Y también tener esa colección, propiedad del municipio para precisamente exponerlas. No es escombro, es parte de nuestra historia, de lo que formó un hogar, dio cobijo y refugio a las familias de Jojutla. Ahora se le ha dado ese toque de arte, para darle vida y que no se perdiera la historia entre escombros, como piedras y tierra", dijo Juan Ángel Flores Bustamante.

Asimismo, destacó que decidieron presentar esta colección hecha por artistas reconocidos en todo México, en un recinto tan importante como el Jardín Borda.

"Vale la pena que llegue a un recinto como este porque la exposición lo merece. Estamos trabajando en un museo para Jojutla, donde el próximo año, que se conmemoren cinco años del sismo, se pueda exhibir en la ciudad".

Durante su intervención, Julieta Goldzweig Cornejo recordó que el sismo del 19 de septiembre de 2017 removió desde lo más profundo al pueblo morelense, tanto en lo físico como en lo emocional, mental y sobre todo en lo social, pero la voluntad, solidaridad, el compañerismo y el trabajo en equipo puso de pie al estado nuevamente. Haciendo hincapié de cómo el arte nos da mucho más de lo que imaginamos.

"Hoy estamos aquí para ser testigos de cómo en este proceso de reconstrucción, el arte y la cultura se convirtieron en factor de resiliencia para superar el reto y trascenderlo de la mejor manera. Esos restos de casas que se derrumbaron en la zona cero de Jojutla, ahora son obras únicas e invaluables que vienen a recordarnos que a través del arte es posible sublimar cualquier adversidad, porque Morelos no tiembla, Morelos brinca al son del chinelo y vibra en las venas y en la mente de artistas, que nos regalan la fortaleza de su espíritu en esta exposición que hoy presentamos con orgullo", comentó Julieta Goldzweig Cornejo.

Visita la exposición "Proyecto Esperanza. A cuatro años del sismo en Jojutla", colectiva de artistas plásticos, en el Centro Cultural Jardín Borda. El horario es de martes a domingo de 10:00 a 17:30 horas.