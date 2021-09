Restauración del templo de San Agustín se queda en el olvido

Para los habitantes del municipio de Jonacatepec la restauración del templo de San Agustín ha sido olvidada por las autoridades federales, pues desde hace meses la obra está paralizada y se desconocen los motivos de este hecho.

“Nosotros no sabemos qué tanto lleven de avance. No se nos notifica o permite la entrada al lugar, pero tiene meses que no vienen y creemos que es por falta de dinero o de pagos a la empresa contratada para su restauración, pero el hecho es que tienen abandonados los trabajos y no sabemos ni siquiera por qué”.

La fundación del templo data del año 1558 y fue construido por los frailes Jerónimo de San Esteban y Juan Cruzate. El exconvento se ubica en el centro del municipio de Jonacatepec, la capilla abierta se incorpora con la fachada, se encuentra detrás del pórtico principal, además sus espacios tienen esculturas muy notables.

Se destacan su interior los excelentes trabajos en madera, cuyo autor se piensa que fue el maestro Higinio López. El claustro de dos pisos está cubierto con bóvedas acañonadas y decorado con pinturas.