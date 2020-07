Reabren guarderías del IMSS

A temprana hora, la guardería propia y 27 participativas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Morelos, estarán recibiendo a los hijos e hijas de trabajadoras que se encuentre dentro de las empresas calificadas como esenciales, neo esenciales y las que recientemente retomaron actividades como parte del semáforo de riesgo color naranja.

El representante del IMSS en la entidad, Francisco Monsebais Salinas, informó que en un acuerdo conjunto entre el director general Zoe Robledo y el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, se determinó reabrir las guarderías este lunes 27 de julio, pero antes los empleados tendrán que someterse a pruebas de PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) por sus siglas en inglés, para detectar aquellos casos que pudieran representar un riesgo para los menores.

El aforo se limitará solo a los hijos e hijas de trabajadoras de empresas esenciales, como son las que se dedican al sector Salud, a la producción de insumos para el mismo sector, alimentos, entre otras; las neo esenciales, como es la industria automotriz, construcción, fabricación de equipo de transporte y minería.

Así como las que volvieron a sus actividades en color naranja, como las industrias manufactureras, comercio al por menor en tiendas, restaurantes y hoteles, así lo dijo el funcionario, quien explicó que este regreso estará sujeto a las condiciones que con el tiempo la entidad vaya enfrentando.

Para el primer día, padres y madres deberá presentar en la estación de higiene de los accesos, la cartilla de vacunación de los menores para constatar que tengan completo el esquema, se tomarán signos vitales como temperatura, desinfectarán el calzado y la identificación de síntomas que pudieran estar relacionados al Covid-19. También deberán llevar el formato en el que el usuario manifieste que el menor no presenta síntomas y que no ha estado expuesto con personas confirmadas de Covid-19, éste fue enviado de manera previa por correo y deberá entregarse llenado y firmado. Sin dichos requisitos los menores no serán recibidos.

Se realizarán recorridos de inspección en los salones, aquel menor que tengan algún síntoma en el transcurso del día, se mantendrá en una zona de aislamiento mientras los padres lo recojan y éstos tendrán que llevarlo a chequeo médico.

En Cuernavaca, el IMSS cuenta con una guardería propia a un costado del Hospital Regional de la avenida Plan de Ayala, además de otras 16 que son subrogadas y están distribuidas en todo el municipio.