[Especial] En Morelos existe incertidumbre en el regreso a clases

Un regreso a clases diferente e incierto es el que viven padres de familias y alumnos, quienes ante el desconocimiento de cuando y como será el regreso a las escuelas, comercios y papelerías reportan que no hay ventas.

Se acerca el inicio del ciclo escolar 2020 – 2021 y la mañana de este miércoles el titular del Instituto de Educación Básica en el Estado de Morelos (IEBEM) refería que el semáforo de riesgo sanitario aplica en escuelas públicas y privadas, por lo que podrán regresar a las aulas hasta que nos encontremos en color verde.

Por lo que seguramente el regreso a clases será de manera virtual, a distancia, en coordinación con maestros y padres de familia.

En un recorrido realizado en negocios de uniformes, tiendas departamentales y supermercados, han iniciado a destacar la venta de los productos necesarios para el regreso a clases, colocándolos sin embargo, han referido que no hay ventas.

La encargada de una conocida papelería del Centro de Cuernavaca, ubicada en calle Matamoros informó que no ha acudido ni una persona o familia a surtir o preguntar costos en la relación a las listas de útiles escolares.

Han puesto la promoción de otorgar un descuento del 10 por ciento a quienes surten sus listas completas.

Lo mismo pasa con la tiendas de uniformes escolares se encuentran a la espera de clientes, señalan que algunas personas se han acercado a preguntar pero refieren que esperan para comprarlos, ante el desconocimiento de cuando iniciara el ciclo escolar, ni será de manera presencial o virtual.

Una de las encargadas de una tienda de uniformes refirió que en años anteriores a estas alturas ya contaban con ventas, pedidos extras, inclusive algunos uniformes se les habían agotado, pero la emergencia sanitaria los ha llevado a tener nulas ventas.

Padres de familia

En un sondeo realizado con padres de familia la mayoría, sobre todo de escuelas particulares refirió que se están esperando a surtir las listas de útiles escolares, hasta tener mayor claridad sobre el día del inicio del ciclo escolares y si será modo virtual o presencial.

Lourdes Ávila su hija va ingresar tercero de primaria en un colegio particular de Cuernavaca y desde hace tres semanas le hicieron llegar las listas de útiles escolares.

Compartió que el paquete de libro le cuesta 2,581 pesos, el cual tuvo que aportar el 50 por ciento para apartarlo, además de 2 diccionarios por los cuales pagará 500 pesos, más el control de tareas del colegio el cuál cuesta 90 pesos.

La lista de material persona que incluye libros forma italiana, profesionales, de arte, colores, resistol, formas, sacapuntas, tijeras, gomas, bata, juego de geometría, lapicera y melódica, invertirá alrededor de 2 mil pesos.

Además le piden una cumplir con una lista de material colectivo, la cual tiene la opción de surtirla o pagarla en el colegio.

Esta lista de material colectivo en la escuela le cuesta 950 pesos y si la surte por su cuenta representa una inversión similar.

No ha querido comprar uniformes ni zapatos escolares deportivos, ante la incertidumbre de si habrá clases presenciales, y por lo cuales cada año invierte entre 3 y 5 mil pesos. Añadió que la inscripción y seguro escolar, invirtió a 3 mil 500 pesos.

Mientras que padres de familia que tienen a sus hijos en escuela públicas, estarán inscribiendo a principios de agosto, y hasta la fecha desconocen que útiles escolares deben comprar.

José Escobar dijo que los uniformes afortunadamente no son tan caros, y se pueden encontrar en tiendas departamentales y supermercados, pero no ha querido comprarlos porque aún no saben si se iniciará el ciclo escolar con clases presenciales, y prefiere comprarlos cuando les confirmen que regresan a las escuelas.

En el recorrido realizado en tiendas, los uniformes de escuelas primarias y jardín de niños públicos los pantalones para niños se encuentran desde 57 hasta 140 pesos, las camisas y playeras desde 27 hasta 109 pesos; suéteres y chalecos desde 109 pesos.

Equipo de cómputo y protección





Toda vez que existe la probabilidad de que el nuevo ciclo escolar inicie a distancia, existe el interés y preocupación en padre de familia, en solo invertir en útiles colares, sino también en equipo tecnológico, desde computadoras, tabletas o celulares y así sus hijos puedan tomar clases de forma virtural.

Equipos que desafortunadamente no están alcance de todos los bolsillos, ya que las laptos andan entre los 7 mil y pueden rebasar hasta los 20 mil pesos, mientras que una tableta de buena capacidad y calidad se debe invertir más de 3 mil pesos al igual que un celular.

Quien ya cuenta con equipo de computo, refirieron que deben invertir en multifuncionales, cámaras web, audífonos o bocinas, lo que representa un gasto de mil pesos hacia arriba.

Con la emergencia sanitaria, también deben invertir en la protección de sus hijos, independiente de las indicaciones de las autoridades den al regreso a clases presenciales, muchos han considerado invertir también en cubrebocas, caretas e inclusive algunos han considerado guantes.

Las caretas de niños las pueden encontrar desde 45 hasta 160 pesos, depende de la calidad y modelo.

Los cubrebocas de tela van desde los 10 pesos hasta 60 pesos, y los clínicos desde 15 pesos la pieza hasta pueden rebasar los 500 pesos.

Los alumnos ya no optan por utilizar el calzado escolar, pues estudian desde casa