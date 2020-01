Quieren su semáforo vecinos de la colonia Quintana Roo

Por segundo día consecutivo vecinos de la colonia Quintana Roo tomaron la avenida Morelos Sur; no aceptan las razones del Ayuntamiento de Cuernavaca para no reactivar el semáforo. A diferencia del lunes, este martes, el bloqueo de la vialidad duró aproximadamente una hora.

Sergio Jiménez Alfonso, quien habita desde hace más de 30 años en esta colonia, informó que desde el lunes que bloquearon la avenida no han tenido acercamiento con autoridades capitalinas; únicamente saben que el edil informó a los medios de comunicación que era ocioso e inoportuno poner nuevamente en funcionamiento el semáforo. Sin embargo, al no estar de acuerdo con las declaraciones de Villalobos Adán, decidieron nuevamente bloquear ayer Avenida Morelos, al argumentar que la vialidad no es pista de carreras.

Aseguraron los vecinos que no solo es la colona Quintana Roo la quiere y necesita la reactivación del semáforo, sino también lo quieren Las Colmenas, Las Fincas y las privadas de la zona.

Refirieron que al parecer ya hubo un acercamiento con autoridades estatales para poder llegar a una solución, pero hicieron hincapié necesita llegar acuerdos con el Ayuntamiento de Cuernavaca.

Por su parte el presidente municipal Antonio Villalobos y el secretario del Ayuntamiento Erick Santiago Romero informaron que ante la inquietud de los vecinos se realizó un estudio de factibilidad para evaluar la necesidad de instalar este dispositivo.

Se mantienen en la postura que su uso y beneficio es para un tránsito local y regresar a su operación se provocaría un agudo retraso en la carga vehicular.