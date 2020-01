VIDEO || Venta de mascotas en la vía pública no está permitida

Con la finalidad de frenar la crueldad animal, el encargado de despacho de la Secretaría de Bienestar Social, Rafael Baldovinos anunció que no se permitirá la venta de animales en la calle.

El funcionario informó que el pasado fin de semana se llevó a cabo el tercer operativo para evitar la venta de animales domésticos, esto con el objetivo de prevenir la crueldad de mascotas, como perros, gatos, conejos, entre otros animales que son comercializados inhumanamente en la vía pública.

Informó que se han reunido en más de 15 ocasiones con agrupaciones defensoras de los animales. La petición de dichos activistas ha sido la de inhibir la venta de animales en vía pública, esto, debido al reiterado maltrato contra las mascotas, que incluye fracturarles extremidades para que no crezcan, no alimentarlos desde dos días antes de la exhibición para que no defequen en las jaulas el día de la venta, cortarles orejas y cola para hacerlos parecer de distinta raza, entre otras irregularidades.