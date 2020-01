Aquí los requisitos para tramitar la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional

La Junta Municipal de Reclutamiento (JMR) del Ayuntamiento de Cuautla dio a conocer esta mañana los requisitos, fechas y horarios de atención para que los jóvenes de la clase 2002 y remisos puedan tramitar y obtener la cartilla de identidad del Servicio Militar Nacional (SMN).

La responsable de la Junta, Nayra Belem Acosta Olea, informó que el módulo ubicado en la sede del Ayuntamiento, cita en calle Ramírez Ferrara No. 11, Centro, estará en servicio de lunes a viernes de 08:00 horas a 15:00 horas.

Los interesados deberán traer consigo bolígrafo de tinta color negro y presentar los siguientes documentos en original y copia legible:

Original de Clave Única de Registro de Población (CURP) y CURP amplificada tamaño carta. Acta de nacimiento expedida por la Oficina del Registro Civil del Estado o Municipio donde fueron registrados (Sólo serán aceptadas de los años 2019 y 2020. No deberá estar rayada, rota, maltratada, manchada o borrada). Certificado de primaria o secundaria si ese fue su grado máximo de estudios. Si se encuentra estudiando la preparatoria o la universidad, deberá presentar una constancia actualizada del grado máximo de estudios. (La constancia deberá presentar firma y sello de la institución educativa). Nota: Si presentas una constancia o certificado expedido en los Estados Unidos, deberás hacer una revalidación de materias ante la Secretaría de Educación Pública (SEP). Los cursos de computación e inglés, al igual que los que imparte el CECATI o el CECATEM, así como las credenciales de identificación de los planteles educativos, no son válidos como comprobantes de estudios. Comprobante de domicilio actualizado del año 2020 (Recibo de luz, agua, predial, teléfono o INE a nombre de los padres, si son del año 2002. Deberá especificar con claridad el nombre de la calle, número y colonia). Si son remisos (Año 1981-2001) deberán presentar comprobante de domicilio actualizado del año 2020 debiendo especificar la información antes descrita o su INE. No serán admitidos como comprobante de domicilio los recibos de CABLEMAS ni estados de cuenta.

Nota importante: A los mayores de 18 años, le será aceptada como comprobante de domicilio la credencial de elector o constancia de residencia que sea expedida por el ayudante municipal de la colonia de residencia. Si se encuentran rentando, tanto los de la clase como los remisos, deberán presentar una constancia de residencia.

5. Cinco fotografías de frente a color o blanco y negro, tamaño cartilla en papel fotográfico mate sin brillo de 35 x 45 mm, con fondo blanco. No debe tener ni fondo azul ni gris sin retoque. El corte de cabello es casquete del número 1 corte parejo; no cabello desvanecido, orejas y frente descubierto, sin barba, sin nada de patilla al ras de le la oreja, bigote recortado que se vea la comisura de los labios, sin cadenas, sin tocado, sin lentes, sin gorra, sin aretes, sin piercing, camisa o playera blanca cuello redondo o cuello v. La camisa no debe salir en color gris. No serán admitidas fotos instantáneas o digitales y el cuello deberá estar libre de accesorios.

La responsable de la JMR pidió a los interesados evitar presentar fotografías que no reúnan las características antes descritas; deberán presentarlas tal como lo marcan los requisitos mencionados. No serán admitidas fotografías que son entregadas en 20 o 45 minutos o una hora del mismo día, ni editadas por computadora, ni que el papel mate sea como cartulina o que salga el rostro muy pálido o con manchas en el rostro, o que la camisa salga oscura.

El trámite deberá hacerlo únicamente el interesado; no podrán realizarlo los padres ni un familiar. Pidió evitar presentar documentos o fotografías que no reúnan los requisitos descritos, ya que por ningún motivo serán admitidos.

Los remisos que su lugar de nacimiento corresponda a otro municipio o estado deberán tramitar una constancia de no trámite de cartilla en donde especifique que nunca tramito la cartilla.

Invitó a los interesados a acudir al módulo de información, para resolver preguntas o aclarar dudas sobre el trámite.

Fechas y horario de revisión de documentos: de lunes a viernes de 12 del día a 2 de la tarde.