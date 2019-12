Recuento 2019: Movimientos sociales que marcaron este año a Morelos

El año que termina deja imágenes que pasan a la historia. Un nuevo partido en el poder, un gobierno estatal con marcadas diferencias con Morena; incremento de la crisis económica con los aumentos en gasolina, autopistas, alimentos de la canasta básica, tanque de gas, etc., el incremento en la actividad del Popocatépetl; el cierre de estancias infantiles por la falta de apoyo para subsidiarlas; incremento de la actividad delincuencial y la necesaria llegada de la Guardia Nacional; auditorias al gobierno estatal anterior fincando responsabilidades a ex servidores públicos por obras mal construidas; Protestas, marchas por la paz, manifestaciones de jubilados por falta de pago; el planeamiento de grandes obras como la ampliación del aeropuerto, la creación de una central de autobuses y la reactivación del libramiento norponiente; riñas de grandes proporciones al interior de diversos penales estatales; problemas económicos graves en la UAEM; riesgo de destitución de varios alcaldes por laudos laborales; división al interior del Poder Judicial entre magistrados; un incremento nunca antes visto por enfermedades provocadas por mosquitos, posesionándonos en los primeros lugares a nivel nacional; un congreso local dividido afectando al pueblo por falta de resoluciones. Estos son algunos de los momentos más memorables que deja el 2019 y con la esperanza de un mejor 2020.

Hay que trabajar con la gente expresó el gobernador Cuauhtémoc Blanco / Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca

Enero 2019

03 de enero: A las 18:30 horas de este miércoles en el zócalo de Jiutepec inició la sesión solemne del Cabildo, con 11 integrantes, por lo que se declaró abierta. En este evento se encuentra presente Yeidckol Polevsky quien no se saludó con el gobernador Cuauhtémoc Blanco ni con el jefe de la oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz. Después de escuchar los posicionamientos de los regidores en representación de sus partidos políticos, el presiente municipal Rafael Reyes Reyes emitió un mensaje. Dio la bienvenida al gobernador Cuauhtémoc Blanco, a quien dijo “lo necesitamos para salir del bache donde estamos”, para después agradecer a Yeidckol Polevsky, presidente de Morena, su asistencia.

09 de enero: “Hay que trabajar con la gente. Creo que todos estamos cansados de lo mismo”, expresó el gobernador Cuauhtémoc Blanco al pedir a la población estar tranquila “porque si es con el presupuesto 2018 con ese se trabajará”. Luego de que esta madrugada fuera aprobado con modificaciones el paquete 2019 en el Congreso del Estado, en rueda de prensa el Gobernador lamentó lo que ocurre en el Legislativo, y exhortó a los diputados a trabajar por los ciudadanos. Me da tanta tristeza que parece una romería ahí en el Congreso; traen acarreados, gente que realmente sirve para gritar y apoyar algunas decisiones de estos 15 diputados… Estamos firmes, y les vuelvo a reiterar hay que ponernos a trabajar por la gente, nosotros no les vamos hacer daño a la ciudadanía … Estamos cansados de lo mismo, que llega uno y llega otro… No hay que fallarle a la gente”.

11 de enero: Cuauhtémoc Blanco confió en que pronto se restablecerá el abasto en las entidades que lo padecen; Morelos cuenta suficiencia de este hidrocarburo. Entrevistado al final de la ceremonia con motivo del Día de la Enfermera y el Enfermero, Blanco Bravo señaló que el robo de gasolina "afecta mucho a la economía del país" por lo que ya era necesario tomar las medidas necesarias para poner un alto.

16 de enero: Secretarios de despacho confirmaron que el grupo de diputados que votó el presupuesto condicionó su aprobación a cambio de varios beneficios, y dejaron entrever que solicitaron hasta recursos económicos, pero en las condiciones en las que pretendían que se aprobara el paquete presupuestal hubiera sido inoperante, porque además de querer cancelar las transferencias, la concesión de la basura y el reemplacamiento, exigieron asignación directa de 30 millones de pesos etiquetados en obra para cada uno. Destacaron que en las condiciones en las que aprobaron el presupuesto, será inminente una parálisis gubernamental.

Al encabezar una conferencia de prensa, el secretario de Hacienda, Alejandro Villareal Gasca; el consejero jurídico, Samuel Sotelo; el titular de Obras Públicas, Fidel Giménez Valdez, y el secretario de Desarrollo Agropecuario, Guillermo López Ruvalcaba, informaron uno por uno, que los legisladores dejaron de considerar la situación real de la entidad en materia financiera y si aceptan el presupuesto que 15 de ellos avalaron antes de que concluya el año, la administración estatal y otros como el Poder Judicial, colapsarían tarde o temprano.

17 de enero: "Veremos", dacia el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, sobre la búsqueda de la Presidencia de la República, en entrevista con el periódico ESTO de OEM, y afirma que a cien días de mandato la prioridad es su entidad, el combate a la corrupción y la vuelta del turismo a su territorio. “No sé, ahorita tengo una responsabilidad muy grande como gobernador, y veremos, veremos más adelante, pero ahorita la prioridad es hacer bien las cosas. Quiero que la gente me reconozca que hice bien las cosas, que no los traicioné como muchos políticos los han traicionado, que la gente tenga mucha fe en que vamos a cambiar este estado. Ahorita mi prioridad es eso."

FEBRERO

Comenzaba el mes de febrero ante la efervescencia de Morena, promotores de AMLO se paseaban por Morelos, en un foro donde estuvo acompañado por al menos 10 alcaldes de distintos partidos políticos y liderazgos, René Bejarano, presumió que la intención es alcanzar el “Buen vivir” para los morelenses donde la vida se dificulta cada vez más. Además negó que el Movimiento Nacional por la Esperanza vaya a convertirse en un partido político paralelo a Morena. A diferencia de otros momentos, el también llamado “profe” esta vez tuvo convocatoria, presidentes municipales del PAN, PRI, Verde y Morena, así como experredistas vitorearon al también llamado “señor de las ligas”, todos querían la foto con él y hasta lo catalogaron como un gran líder.

Una noticia que a nadie agradó fue el anuncio de Caminos y Puentes Federales (Capufe) al informar que se aumentaron las tarifas de las casetas de la Autopista del Sol, por lo que viajar de Ciudad de México al puerto ahora tendrá un costo de 555 pesos, cuando en 2018 era de 468 pesos. Capufe informó que la caseta de Tlalpan a partir de este viernes cuesta 103 pesos, la Cuernavaca-Alpuyeca 67 pesos, la Cuernavaca-Paso Morelos 141 pesos, la Paso Morelos-Chilpancingo 130 pesos y la de La Venta 114 pesos. Anteriormente, el peaje en la caseta de Tlalpan estaba en 98 pesos, en la Cuernavaca-Alpuyeca en 44 pesos, en la Cuernavaca-Paso Morelos en 135 pesos, en la Paso Morelos-Chilpancingo en 82 pesos y en La Venta en 109 pesos.

09 de febrero: Luego de instalarse en la presidencia de la república AMLO regresaba en esta fecha a Morelos, en una reunión en las instalaciones del balneario ejidal El Almeal, en Cuautla, propuso una consulta pública para continuar o no con la construcción de la termoeléctrica en Huexca, cuando en campaña había prometido, que se iba a cancelar; esta vez pidió a los funcionarios brindar a la población toda la información antes de la consulta para que decida sobre el futuro de la termoeléctrica. El ejercicio democrático será el próximo 23 y 24 de febrero.

Se propuso una consulta pública para continuar o no con la construcción de la termoeléctrica en Huexca / Cortesía | Cuartoscuro

Mientras tanto la noche de este 14 de Febrero, el volcán Popocatépetl registró un par de explosiones, que según afirman las autoridades, se encuentran dentro de la actividad normal del coloso y no representaban un riesgo para la población. El anuncio fue hecho ya que en redes sociales, internautas comenzaron a alertar de la actividad volcánica pues a lo largo de la tarde-noche, el coloso tuvo algunas explosiones y exhalaciones.

20 de febrero: Samir Flores, activista y comunicador de la comunidad de Amilcingo, murió luego de ser baleado en su casa. La noticia fue confirmada por familiares y amigos, quienes refieren que el ataque se registró alrededor de las 5:00 horas de este miércoles. El activista, que sólo un día antes intervino en la asamblea informativa de Jonacatepec sobre la termoeléctrica de Huexca hablando sobre los posibles riesgos, fue trasladado al Hospital Comunitario de Jonacatepec, donde hace unos minutos habría perdido la vida.

25 de febrero: Este día en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador, informaba del resultado de la consulta sobre la termoeléctrica, de acuerdo con los datos presentados por el presidente la mayoría de ciudadanos que participaron en este ejercicio aprobó la operación de la planta. “Estoy satisfecho porque esto es mandar obedeciendo, que sea la gente la que decida”, manifestó López Obrador ante los reporteros que se reúnen cada mañana en Palacio Nacional para escuchar su mensaje matutino. Según sus resultados en la consulta participaron 43 mil 176 ciudadanos de Morelos, 7, 558 de Puebla y 4, 981 de Tlaxcala, con una participación total de 55, 175 personas.

MARZO

Comenzando el mes de marzo, también era noticia el incremento de la actividad del Popocatépetl y el cambio en el Semáforo de Alerta Volcánica Amarillo Fase 2 a Amarillo Fase 3, por lo tanto la Secretaría de Salud a través de Servicios de Salud de Morelos (SSM), hacia un llamado a la población para proteger su salud ante caída de ceniza.

10 de marzo: Primero nadie les aviso, pero al no llegar los recursos vieron que la cuarta transformación era algo serio, por eso, encargadas de estancias infantiles, padres de familia y pequeños marcharon del Calvario a Plaza de Armas exigiendo se restablezca la entrega de apoyos sociales para el programa de Estancias Infantiles, tras el recorte al presupuesto de casi el 50 por ciento.

Las manifestaciones salieron, a la par, de Plan de Ayala y Plaza Cuernavaca concentrándose en Plaza de Armas. Al grito de "¿En dónde está, en dónde está, el Presidente que nos iba a apoyar?" y "Delegado federal, Hugo Eric Flores denos la cara", 16 estancias infantiles se hacen presentes en esta acción de presión y exigencia al gobierno federal, que argumentaron plasmaba dentro de sus compromisos de campaña respaldar la continuación de dicho programa creado desde hace 12 años.

10 de marzo: Mientras el ejecutivo estatal también atendía otras prioridades reunidos en las instalaciones del Senado de la República en la Ciudad de México y bajo el tema “La Inseguridad que actualmente afecta al Estado de Morelos”, en ese entonces subsecretario de gobierno, Jesús Guízar convocaba a cerrar filas y trabajar desde cada trinchera, sin distingos de colores a favor de la seguridad de las familias morelenses. En representación del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, Guízar Nájera refirió que es y será prioridad atender el tema de seguridad, por ende, el trabajo coordinado entre gobierno federal, estatal y municipal ha permitido hacer frente a la situación.

Ante la proximidad de la Semana Santa El líder pesquero del mercado Adolfo López Mateos, Jaime Becerril Ramírez, indicó que por demanda aumentan hasta en 50 por ciento los precios de los mariscos durante la temporada de Semana Santa, ya que de acuerdo con la costumbre católica, la única carne que pueden comer es la de pescado. Desde los primeros días de marzo y hasta mediados de mayo, los precios de los pescados y mariscos aumentan pero varía de acuerdo con su tamaño.

Una fecha significativa en Morelos se lleva a cabo en Cuautla por eso el presidente municipal, Jesús Corona Damián, con invitados y funcionarios encabezó la ceremonia conmemorativa por el CCVII Aniversario de la Primera Batalla incesante perpetrada por las tropas realistas del Rey comandadas por Félix María Calleja, contra el Ejército Insurgente dirigido por el Cura Don José María Morelos y Pavón, en el marco del CCVII Aniversario del Inicio y Rompimiento del Sitio de Cuautla de 1812.

23 de marzo: Arroceros abordaron diversos temas durante la asamblea de productores de arroz del estado de Morelos, entre los que destacaron liberar a la asociación de sociedades locales de crédito ejidal En el balneario ejidal El Almeal, productores de arroz del estado se reunieron por segunda convocatoria para dialogar sobre algunas modificaciones a realizar en los artículos de los estatutos de la asociación civil. Plan de Ayala, el campo y la industrialización, afirmó José Vargas Valero, representante legal de la asociación.

25 de marzo: En este mismo mes el gobernador Cuauhtémoc Blanco encabezó el convenio de colaboración y coordinación institucional con la Fiscalía General del Estado, es decir otorgaba la autonomía tantas veces solicitada. “Encabecé la firma de convenio de colaboración y coordinación institucional entre la Fiscalía General y el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Fortalecemos el compromiso que ambas instituciones tenemos con los ciudadanos para dar resultados en materia de seguridad la seguridad y la vida de los morelenses no son negociables; no podemos fallar a quienes depositaron su confianza en este proyecto de gobierno”, advertía.

26 de marzo: A finales de este mes el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco, encabezaba el Primer Encuentro Estatal de Productores de Aguacate, en el municipio de Ocuituco en donde refrendaba el compromiso de pasar de cinco a 10 mil hectáreas de aguacate para el 2024. Durante el evento se reconoció que Morelos es uno de los principales productores de este fruto, siendo Ocuituco el que mayor produce con mil 600 hectáreas.

El último día de este mes se daba a conocer la nueva utilidad del aeropuerto “Mariano Matamoros”, cuando el jefe de la oficina de la gubernatura José Manuel Sanz Rivera, adelantaría que albergará una escuela de aviación para 200 pilotos en entrenamiento de Fly Across lo que implica un nuevo destino para el aeropuerto que la actual administración de Cuauhtémoc Blanco busca reactivar. En una reunión con empresarios el funcionario confió que afortunadamente hay buenas noticias para la terminal aérea ubicada en Tetlama municipio de Temixco.

ABRIL

Fue en este mes cuando la secretaria de Movilidad, dio a conocer que comenzaría la entrega de placas por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte. La entrega de placas, engomado y tarjeta de circulación es para las personas que realizaron su trámite de alta y que cuentan con su permiso provisional para circular. El programa duró hasta el 29 de noviembre con un total de 600 mil automóviles que forman parte del padrón vehicular.

13 de abril: Luego del ataque violento en Cuautla donde murió una familia de médicos incluidos menores de edad, el gobernador el gobernador Cuauhtémoc Blanco admitía que Morelos se encuentra en medio de la guerra entre cinco cárteles que buscan controlar “la plaza”: el CJNG; Los Rojos (célula residual del Cártel de los Beltrán Leyva); La Familia Michoacana; Los Templarios, y un grupo conocido como Cártel Tlahuica. Pero que en realidad el objetivo de esa matanza era el “ray” a quién posteriormente fuerzas federales detuvieron en Puebla, y en las riñas del penal de Atlacholoaya fue asesinado.

El mes de abril es uno de los de mayor importancia para los morelenses, el 12 se anunciaba que para la ceremonia del aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata, acudiría el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que al medio día realizaría una guardia de honor en la estatua de Emiliano Zapata que se ubica sobre el Paso Exprés. “Su legado de libertad, justicia y ley, prevalece hasta nuestros días como pilar que rige la lucha por alcanzar la igualdad entre todos los ciudadanos. Los invito a honrar la memoria del General Zapata trabajando sin distinción para alcanzar el Morelos y el México que deseamos”, decía el gobernador, Cuauhtémoc Blanco. “Va a haber solución, siempre va a haber justicia en nuestro gobierno”, exclamaba el presidente.

14 de abril: Luego de haber encontrado un atraso en la reconstrucción para esta fecha, y luego de realizar un recorrido por las obras de reconstrucción en el campus Chamilpa de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), el secretario de Obras Públicas, Fidel Giménez, confiaba que los trabajos avanzan en un 95 por ciento en el edificio de Contaduría y Administración, incluso, el edificio principal con una estructura completa de acero, por lo que podrían ser ocupados en septiembre de este año. Comentaba que tras el recorrido que realizó con el rector Gustavo Urquiza y autoridades de arquitectura y contaduría, concluyeron que el avance que registra estos trabajos de reconstrucción llegan ya al 95 por ciento, por una parte para entregar la facultad de Contaduría y Administración, así como las oficinas del sindicato que estarán en el mismo lugar.

22 de abril: De repente los recuerdos se vienen de golpe, hace dos años atrás terribles momentos se vivieron, aunque esta vez, sin novedad se registró un sismo de magnitud 5.7, cuyo epicentro fue reportado por el Servicio Sismológico Nacional en Ometepec, Guerrero. Fue a las 15:15 horas cuando en algunos edificios públicos, como Palacio de Gobierno, brigadas de Protección Civil comenzaron a evacuar luego de que fueran notificados del pequeño movimiento.

25 de abril: El jefe de la gubernatura, José Manuel Sanz, informó que luego del diagnóstico que entregaron al Gobierno federal sobre los últimos acontecimientos de inseguridad ya se les informó que llegarán elementos de la Marina a Morelos. Lo anterior, a fin de dar seguimiento a “una investigación muy importante” que está en curso y pronto habrá resultados, aunque no quiso precisar si era por los implicados en el asunto de Cuautla.

27 de abril: Esta es una de las fechas más significativas en esta casa editorial el 2019 se cumplieron 41 años de vida de El Sol de Cuernavaca, y es que no sólo dio pauta al periodismo imparcial, verídico y cercano a la gente en Morelos, sino que también abrió las puertas a uno de los fotógrafos más queridos y reconocidos en la entidad, tanto por su profesionalismo como por su nobleza y gran compañerismo, porque es el único que formó parte de la plantilla original, Froylan Trujillo.

30 de abril: Desde esta fecha, los rumores de un relevo más en la administración estatal, lo adelantaba el jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, cuando comentaba que Jesús Alejandro Verá Jiménez, director de Ciencia y Tecnología del gobierno del estado pronto dejaría su cargo. Lo anterior, tras informar la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que podría formular nuevamente la imputación por enriquecimiento ilícito al ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

MAYO

La violencia en Morelos que para esa fecha ya era imparable llegó hasta un costado de casa de gobierno en pleno centro de Cuernavaca, dos muertos y dos heridos fue el saldo, las victimas dos líderes de comerciantes entre los heridos un camarógrafo. El atacante fue detenido y confió que recibiría 5 mil pesos por su acción.

10 de mayo: En la fecha del di de las madres mujeres que han perdido un hijo por la violencia, se unieron a la marcha de la dignidad nacional, madres buscando a sus hijos, hijas, verdad y justicia. La protesta inició en sobre la avenida Emiliano Zapata, rumbo a la Fiscalía General del Estado para terminar en Plaza de Armas. Lamentaron vivir en un estado de ingobernabilidad con autoridades omisas donde los casos de personas desaparecidas siguen en aumento. Algunas madres de familia han vivido en la incertidumbre desde 6, 7, y hasta 11 años.

11 de mayo: Sumado a estos hechos con el inicio de la temporada de estiaje, comenzaban los incendios y se daba a conocer que el Mando Unificado de Incendios Forestales daba a conocer hasta las 18:30 horas del sábado 11 de mayo, el de mayor fuerza estaba en Tepoztlán, pero también había incendios en cinco municipios más y poblados tanto alejados como en los límites con el estado de México.

15 de mayo: Debido a la falta de un esquema legal, Morelos no puede decretar contingencia ambiental por las partículas finas en el aire derivado de los incendios forestales. En la actualidad sólo hay homologación en el asunto de los verificentros y del volcán, no existe una situación similar por el fuego, aunque de enero a la fecha en diversos momentos se ha rebasado la norma ambiental. Las autoridades no lograron ponerse de acuerdo. Mientras el titular de Desarrollo Sustentable (SDS), Constantino Maldonado Krinis, advertía que Morelos estaba dentro de una contingencia por la gran cantidad de humo en el ambiente, funcionarios de la misma dependencia afirmaron que sí pero que no afectaba a la calidad del aire que respiraba la gente ante la gran cantidad de incendios forestales.

15 de mayo: Ante la creciente violencia en prácticamente toda la entidad, al asistir al festejo del día de maestro el gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo, al concluir su discurso, docentes invitados al evento comenzaron a gritar “¡Seguridad! ¡Seguridad!”, y el jefe del Ejecutivo se regresó al micrófono para decirles a los profesores que su administración seguirá trabajando en este tema toda vez el problema que heredó fue grande porque por muchos años se toleró y la delincuencia organizada se convirtió en el mayor cáncer del país, pero a pesar de todo no bajará la guardia para regresar la paz social a Morelos.

27 de mayo: A esta fecha José Silva Bandala, director del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa daba a conocer que eran mil 342 las escuelas afectadas por el sismo del 2017, de las cuales fueron 47 de daño total. Y en ese mes de mayo tenían un avance del 95 por ciento en la reconstrucción. Esto en el marco de la entrega de una escuela emblemática la secundaria 14 “José Vizcaíno Pérez” por parte del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, aunque dijo que la intención es que antes del próximo ciclo escolar sean entregadas todas, al final no se logró; no obstante que presumieron que para este año había una inversión de más de tres mil millones de pesos que al final no fueron suficientes para las necesidades de los centros educativos.

28 de mayo: Al grito de “¡Ni un despido más!”, integrantes de la sección XVI del Sindicato Independiente del ISSSTE marcharon en defensa de sus derechos laborales. Y es que como parte de las secuelas del gobierno de la austeridad, según el Comité Ejecutivo Seccional, desde esos días registraron recortes de personal en el ISSSTE y demás dependencias, como TurISSSTE donde seis personas, cuatro de ellas sindicalizadas se les avisó el pasado día 15 de mayo que terminaba su relación laboral.

JUNIO

El 01 de junio el llamado de la iglesia católica a la Quinta Marcha por la Paz, convocada por la Diócesis de Cuernavaca y otras organizaciones civiles de Morelos, había sido empañada por la advertencia del gobernador Cuauhtémoc Blanco de estar presente cuando el reclamo era en su contra por la inseguridad y la falta de resultados, un di antes el 31 de mayo, el Gobierno de Morelos tuvo que recular. Y mediante un comunicado se dio a conocer que luego de hablar con el Obispo, Ramón Castro Castro, la decisión del gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo, de no estar presente en dicho evento, a realizarse por algunas de las principales avenidas de la ciudad, y al cual asistiría como cualquier ciudadano que reprueba los hechos de violencia que se viven en muchas partes del país.

6 de junio: El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo aseveró que para combatir la delincuencia organizada con efectividad, en México son necesarias penas severas, sobre todo cuando por falta de denuncia los criminales peligrosos salen libres, ya que aunque todos saben que es culpable y tiene historial criminal, no puede permanecer preso; algo así puede pasar con el llamado “Ray”, pues a pesar de las denuncias podría salir libre en 10 días, según confirmaba la CES. El mandatario estatal observó que hay muchos personajes muy poderosos "aunque todos lo sabemos, resulta que no tiene ningún delito, y eso es lo que pasa en el país, y lo que pasa en el estado, sabes tú quién es tal persona y resulta que no tiene delitos, entonces cómo haces y sale libre, y eso aunque sabes y todos lo saben que es peligroso".

10 de junio: Los estragos de las obras de Graco aún no terminaban, a pesar de que su costo tuvo una inversión de al menos 120 millones de pesos, construido sobre un espacio de nueve mil 400 metros, el llamado museo millonario de Cuernavaca: Juan soriano, sigue presentando fallas de construcción; estas irregularidades en el edificio son muy evidentes a un año de su inauguración, reveló el colaborador en jefe de ese espacio, Ricardo Camacho. Destacó que estas fallas van desde goteras en varias áreas del edificio, hasta caída de algunas molduras en ventanas y puertas que la empresa ha estado solventando, "estas irregularidades son muchas, desde el desprendimiento de vidrios o el fundido de focos, es decir, son detalles técnicos que parecen simples, pero que se deben solventar, no obstante, se trabaja en los siguientes días en acercar más el lugar al público".

23 de junio: En medio de su crisis económica la UAEM llevaba a cabo su proceso de admisión en las páginas web de El Sol de Cuernavaca y El Sol de Cuautla, se publicaron los resultados de los exámenes de los aspirantes al nivel superior del ciclo escolar 2019-2020 a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). En ese proceso de admisión, se emitieron 14 mil 348 fichas definitivas, de las cuales 13 mil 996 presentaron examen y 10 mil 120 tendrán curso propedéutico y de inducción, para una oferta definitiva de admisión de 7 mil 455 espacios en el próximo ciclo escolar.

25 de junio: ¡Otra vez, el paso exprés!; en este día esa vialidad volvió a ser noticia uno de los carriles del Paso Exprés fue cerrado a la circulación luego de que vecinos de la colonia Antonio Barona, en Cuernavaca, Morelos, denunciaron la aparición de una enorme grieta y el desprendimiento de uno de los muros de contención. De acuerdo con información de medios nacionales, el carril afectado fue el de baja velocidad que circula de norte a sur.

28 de junio: Una jueza de Control declaró sustraída de la Justicia a la ex diputada Beatriz "N", quién no se presentó a la audiencia de formulación de imputación que realizaría la Fiscalía Anticorrupción, programa para este viernes a las 10 de la mañana en la sala 3 de la Ciudad Judicial de Atlacholoaya. En boletín de prensa, la Fiscalía Anticorrupción informó que este viernes, los agentes del Ministerio Público formularían imputación a las ex diputadas Beatriz "N" y Hortencia "N" por el delito de peculado, sin embargo, el defensor de la primera en mención trató de justificar la inasistencia de ésta presentando una receta médica presuntamente expedida por un hospital privado de la Ciudad de México.

JULIO

1 de julio: Después de una larga espera, aunque sin dar fecha ni número de elementos ese día se anunciaba la llegada a Morelos de la Guardia Nacional, confiaba el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas; aunque se ha solicitado al Gobierno federal que la entidad sea considerada una entidad prioritaria, "no tenemos la fecha exacta ni el número de elementos específico definitivo que se desplegará en el estado, pero en los siguientes días iremos definiendo cuántos, tal vez 200, también en que municipios estarán".

En julio se anunciaba la llegada a Morelos de la Guardia / Archivo | El Sol de Cuernavaca

El funcionario decía que ese número de 200 elementos podría ser en una primera etapa, porque se había dicho mil 200, no obstante, a pesar de que la petición del Ejecutivo morelense es que sea por arriba de mil, no se sabe la fecha exacta; además, aseveró, probablemente en los próximos días con el acercamiento del Gobierno federal se podrá definir con precisión cuántos y dónde.

5 de julio: Integrantes del Movimiento Antorcha Campesina protestan de manera pacífica en las puertas del Palacio de Gobierno; esperan reunión con el secretario de gobierno Pablo Ojeda para solicitar los apoyos en fertilizantes para el campo.

La vocera del movimiento, Soledad Solís, decía que hasta la fecha no han llegado a ninguna propuesta clara, por lo que confiaban que esa misma semana se alcanzarían acuerdos para recibir los paquetes de fertilizantes porque la temporada de lluvias ya llegó.

09 de julio: En este mes se anunciaba que La ex secretaria de Obras, Patricia Izquierdo era vinculada a proceso junto con dos funcionarios más, y enfrentaba el delito de ejercicio indebido del servicio público.

Esta es la tercera vinculación a proceso que lograba Fiscalía Anticorrupción contra la ex servidora pública de la administración de Graco Ramírez.

15 de julio: Respecto a la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el caso Temixco, el 30 de noviembre de 2017, donde una familia habría sido asesinada en un operativo, el gobernador Cuauhtémoc Blanco dijo que se les dará respuesta sin importan quién caiga. Por eso, habría solicitado al fiscal general que cumpla con la aplicación de la ley aún cuando tenga que ser llamado el ex titular de la CES, Alberto Capella.

16 de julio: El comisionado estatal de Seguridad Pública (CES), José Antonio Ortiz Guarneros, informaba sobre la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), acerca de los policías involucrados en el caso Temixco, que dos se fueron con el ex titular, Alberto Capella, mientras que los otros seguían trabajando en Morelos; sin embargo, afirmó, si son requeridos por la autoridad, deberán acatar el llamado y asumir las consecuencias de su participación.

Al salir de la mesa de seguridad en la residencia oficial, el jefe de la policía en la entidad adelantaba que si los elementos policíacos que participaron de esa acción son requeridos por la autoridad serán presentados; "si no se han ido (los policías) es porque consideran que no han hecho nada indebido y si dan la cara y la Fiscalía los requiere, la instrucción que se les ha dado es que se presenten".

25 de julio: Al participar en la instalación de la mesa técnica de acceso a la justicia para las mujeres y niñas en caso de violencia en Morelos, Fabiola Alanis Sámano, directora para una vida Libre de Violencia del Instituto Nacional de las Mujeres (INM), dijo que la finalidad es evaluar cómo los institutos y las autoridades locales han respondido a las medidas de protección en las denuncias de violencia, la revisión de 67 carpetas de muertes de mujeres en la entidad para su clasificación, y determinar la lista de menores en situación de orfandad por feminicidio, porque en Morelos hay foco rojo en cuatro municipios.

En este análisis con las dependencias estatales y ayuntamientos involucrados en el tema, confió que como parte del plan de emergencia a nivel nacional, con casi mil 500 muertes de mujeres, el tema se convierte en prioritario para el Gobierno federal.

30 de julio: El jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, daba a conocer que en Morelos siguen planeando la construcción de tres magno proyectos como es la ampliación del aeropuerto Mariano Matamoros, la creación de una central de autobuses y la reactivación del libramiento Norponiente, los cuales podrían tener un monto aproximado de 14 mil millones de pesos. Advertía que los proyectos de infraestructura planteados se tendrán que realizar a través de las Asociaciones Público Privadas

AGOSTO

01 de agosto.

El octavo mes del año comenzaba con información importante para Morelos cuando se dio a conocer que agentes de la Policía Federal y elementos del Ejército habían detenido a Santiago Mazari Hernández, "El Carrete", presunto líder de la organización criminal "Los Rojos", la cual operaba en Morelos y Guerrero, cuando intento ocultarse en una zona serrana de la entidad vecina. Personaje que en Morelos era el más buscado por la ola de sangre que había dejado desde el sexenio pasado.

22 de agosto.

Aunque la autoridad carcelaria o la estatal habían querido reconocer que había un motín o riña, trataron de ocultar la información al asegurar que se trató de un desacuerdo entre dos reos por unos zapatos, pero en realidad, ese día desde el interior del Centro Estatal de Reinserción Social (CERESO) Morelos, los reos enviaron imágenes de la violencia que estaba desatada. La Comisión Estatal de Seguridad informó que cuatro personas privadas de la libertad de los dormitorios 07 y 08 protagonizaron la gresca, la cual fue reportada y atendida por personal de seguridad y custodia. Ese día hubo cuatro muertos. En realidad, fueron tres días de motín 21, 22 y 23 de agosto lo que provocó nueve internos muertos entre ellos el “Ray”.

26 de agosto.

En un especial del Sol de Cuernavaca, derivado de un estudio elaborado por el Comité Técnico de la Comisión Estatal de Evaluación es urgente implementar acciones para hacer frente al crecimiento de la pobreza en Morelos. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) hizo públicos los resultados de la medición de la pobreza 2018 realizada por dicha instancia a partir de la información recolectada por el INEGI a través de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). En dicha medición, y en una tendencia contraria a la observada para el país, el porcentaje de la población de Morelos que vive en condiciones de pobreza se incrementó de 48.8% a 50.8% entre 2008 y 2018, lo que representó que para el 2018 más de un millón de morelenses se encontraban en pobreza, y de estas personas, 147 mil en pobreza extrema, es decir, 7.4% de todas las personas en el estado.

27 de agosto.

Al inaugurar el nuevo edificio de la facultad de Contaduría, Administración e Informática, el jefe del ejecutivo Cuauhtémoc Blanco aseguró que a pesar de los abusos dejados por la pasada administración en la reconstrucción de espacios educativos su gobierno continuará adelante a favor de los jóvenes que son los profesionistas del futuro que Morelos tanto necesita. Antes, Cuauhtémoc Blanco informó que un grupo de mandatarios se reunió con el propósito de solicitar a la Federación recursos destinados al desarrollo de la actividad educativa porque es el sector que busca dar prioridad en el país.

31 de agosto.

Cada día en Morelos son más las familias que ven acumular días extrañando a un familiar, lloran la ausencia, reclaman la presencia, exigen el trabajo de la autoridad responsable, y, a pesar de todo, no claudican. En Morelos la autoridad esconde las cifras de los desaparecidos, si acaso solo publica unas cuantas fichas.

Activistas dicen que nadie tiene cifras y pareciera que no les importa; aseguran que son más de 100 en este año, algunos que son 500 en los últimos 6 años, pero los que han podido contabilizar por las noticias. En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, madres de 11 personas privadas de su libertad en Morelos lamentaron que al día de hoy no se cuenten con cifras exactas de desaparecidos, aunque cada día incrementan los casos ante la ineficiencia de las autoridades.

SEPTIEMBRE

02 de septiembre.

El mes patrio comenzaba con el mismo nivel de violencia al amanecer del 02, cinco personas muertas y una lesionada fue el resultado de un ataque armado registrado la mañana de ese lunes alrededor de las 05:30 horas. Los hechos ocurrieron en la terminal de autobuses Estrella de Oro, ubicada en la avenida Morelos Sur de la colonia Las Palmas, municipio de Cuernavaca. Tres de las víctimas quedaron a la entrada de la terminal y otra en los andenes de acceso a los autobuses; una más habría sido abatida en la sala de espera donde por fortuna por la hora no había muchos pasajeros en espera.

02 de septiembre.

El gobernador Cuauhtémoc Blanco negó que Morelos esté en foco rojo, luego del ataque en una terminal de autobuses en Cuernavaca que dejó cinco muertos y un herido. En conferencia de prensa, aseguró que los delincuentes buscan sembrar una psicosis, pero el Ejecutivo no bajará la guardia en el combate a los seis cárteles que tienen como paso Morelos. Previamente el jefe de la oficina de la gubernatura José Manuel Sanz había dicho que ante este tipo de sucesos la entidad ya estaba en alerta roja.

05 de septiembre.

Con un déficit de 7 mil 304 policías en Morelos, la actual administración anunciaba que no iba a poder homologar a los poco más de 5 mil 700 policíacos registrados por falta de recursos; en la actualidad de acuerdo con información de la Comisión Estatal de Seguridad, hay registrados mil 521 policías estatales, más 2 mil 375 municipales, los cuales son insuficientes para atender a la ciudadanía, ya que se requieren al menos 11 mil 200 elementos, en tanto que hasta abril de este año fueron dados de baja por distintos motivos al menos 282 elementos la mayoría por no aprobar los exámenes de control y confianza.

10 de septiembre.

Luego de haber sido dados de baja sin explicación de por medio, integrantes de “jóvenes construyendo el futuro” realizaron bloqueos en varios puntos de Cuernavaca incluido el paso exprés hacia Acapulco, además de otros municipios, en medio del caos vehicular y la desesperación tuvo que venir a Morelos la responsable del programa nivel federal, para decir que no perderían la beca simplemente estaban haciendo una evaluación para evaluar a quienes verdaderamente merecen el apoyo.

11 de septiembre.

Los problemas para los ayuntamientos no terminan y así lo confirmaba la secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo, Cecilia Rodríguez González, al advertir que al menos ocho presidentes municipales se encontraban todavía en riesgo de ser destituidos por falta de pago laudos laborales, para subsanar esta situación se requieren al menos ocho millones de pesos y evitar que sigan el destino de Puente de Ixtla, aunque en este caso, fue por una pensión que no se cumplió. Mencionaba que los ocho cabildos en peligro de destitución son Jantetelco, Jonacatepec, Puente de Ixtla, Tepalcingo, Tetecala, Xochitepec, Yautepec y Yecapixtla. Por otra parte, los únicos ayuntamientos que no cuentan con multas y destitución son Mazatepec, Tlanepantla, Tlayacapan, Xoxocotla, Coatetelco, Hueyapan y Tetelcingo.

12 de septiembre.

Mientras en los otros poderes resaltaban sus problemas internos en el Poder Judicial el asunto apenas comenzaba a calentarse, luego que María del Carmen Verónica Cuevas López fue cesada como magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), un bloque de nueve magistrados, convocaron a sesión extraordinaria para designar al magistrado o magistrada que presidiría el Poder Judicial; sin embargo, ante la falta de quórum legal y una amenaza de bomba o se pudo realizar. Tras la publicación en el periódico oficial Tierra y Libertad del decreto que disminuye el tiempo de permanencia de magistrados del Poder Judicial de 20 a 14 años, dichos magistrados que se han manifestado en contra de Cuevas López, buscaban nombrar a alguien más, al no poder existir una falta de representación, así como respecto a la funcionalidad de la institución evitando perjuicios a la sociedad.

15 de septiembre.

Durante el grito de independencia, desde el balcón principal de Palacio de Gobierno, el gobernador del Estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo dio por primera ocasión el Grito de Independencia ante miles de morelenses reunidos en Plaza de Armas "General Emiliano Zapata". Acompañado por representantes de los Poderes Legislativo y Judicial y de la 24va. Zona Militar, el mandatario estatal vitoreó a los héroes que nos dieron patria y repicó la Campana de Dolores, como lo hiciera hace 209 años el cura Miguel Hidalgo y Costilla en Dolores Hidalgo, Guanajuato.

20 de septiembre.

Al participar en la segunda sesión ordinaria de la zona centro de la Conferencia Nacional de Procuradores, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo urgió a los fiscales participantes a trabajar coordinados y de forma conjunta “porque los grupos delictivos así trabajan”.

25 de septiembre.

En números nada halagadores se informaba que Morelos es el estado con mayor incidencia en casos de dengue, también encabeza la lista de los municipios con más casos confirmados de zika, enfermedad que igualmente es transmitida por el mosquito Aedes aegypti. De acuerdo con la Secretaría de Salud del gobierno federal, en este 2019 se han presentado 15 casos de zika; el segundo lugar es Sinaloa, con ocho casos. Transmitido por el Aedes aegypti, el virus del zika produce síntomas parecidos a los del dengue. Hasta hace poco se trataba de una enfermedad desconocida para los habitantes del estado de Morelos.

27 de septiembre.

Más de cinco horas tenían que esperar automovilistas para poder realizar la verificación, sin embargo, cientos de automovilistas esperan culminar su proceso antes del 30 de septiembre. Minutos después de las seis de la mañana automovilistas comenzaron a llegar a los principales verificentros de la región, esto con la intención de ser de los primeros en verificar, sin embargo la demanda de automóviles es tal que los centros de verificación se encuentran saturados, toda vez que el ultimo día de este mes era tener el holograma con condonación.

26 de septiembre.

En Morelos se confirmaban 649 casos de dengue al cierre de la semana epidemiológica 37; de los cuales, 173 no son graves, 448 con signos de alarma y 28 graves, informó el secretario de Salud, Marco Antonio Cantú Cuevas, siendo los municipios con mayor incidencia Cuautla, Jiutepec, Cuernavaca, Ayala y Yautepec. Así como dos de chikungunya y 12 de zika. Destacó que como parte de las acciones para prevenir y controlar las enfermedades transmitidas por vector, la Secretaría de Salud a través de Servicios de Salud, de Morelos (SSM), ha puesto en marcha mega operativos en las tres jurisdicciones sanitarias

28 de septiembre.

Colectivos feministas demandaron que, en Morelos, al igual que en Oaxaca, se apruebe el aborto total. Explicaron que actualmente hay causales que limitan el derecho a la interrupción del embarazo para las mujeres. A nombre de las feministas, Ana Chumacero informó que tan sólo en este año ya hubo 819 embarazos interrumpidos de morelenses que han ido a la Ciudad de México a interrumpir su embarazo porque aquí no hay condiciones. El 28 de septiembre de cada año, como mujeres feministas del mundo emprenden acciones a favor de que los estados cuenten con legislaciones que favorezcan el acceso de todas las mujeres a la interrupción del embarazo de forma libre, segura, digna, y gratuita.

OCTUBRE

07 de octubre.

Con la simulación de un partido de futbol entre la delincuencia organizada y el gabinete estatal, el colectivo Sociedad por el Derecho a la Paz (SODEPAZ) protestó en Plaza de Armas contra la inseguridad. Los manifestantes se dijeron inconformes con las acciones implementadas en el tema, ya que consideran no han dado ningún resultado positivo a favor de la seguridad de los morelenses.

11 de octubre.

Desde esta fecha se advertían momentos tensos para la aprobación del presupuesto 2020, y aunque había conflictos en el Congreso local al final estos no interferirán para concretar acuerdos entre el Ejecutivo y el Legislativo en la discusión del paquete presupuestal del 2020, así lo informaba el jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz.

15 de octubre.

El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo dijo que el Ejecutivo estatal está dispuesto a colaborar con la UAEM, pero como AMLO lo advirtió debe ser sin chantajes y habrá apoyo, pero antes debe aplicarse una auditoría para ordenar y transparentar las finanzas de la máxima casa de estudios. "Tú les puedes ayudar ahorita y el próximo año será lo mismo, por eso se van a abrir las mesas de diálogo el jueves", sentenció.

29 de octubre.

En un especial del sol de Cuernavaca se daba a conocer en sus páginas, que durante 2019, el ejercicio presupuestal del gobierno de Morelos fue mayormente opaco, al no ser accesibles al público el entero de datos sobre deuda pública, ejercicio presupuestal de los municipios, clasificaciones y rubros específicos, y estar incompletos los de leyes de ingresos y poderes, dependencias y organismos, según reporta el estudio nacional del Instituto Mexicano de la Competitividad que concluye en el Índice de Información Presupuestal Estatal.

31 de octubre.

A partir del 01 de noviembre, Alejandro Vera Jiménez dejaba de ser el director de Ciencia y Tecnología del Gobierno estatal, confirmó un día antes el jefe de la oficina de la gubernatura, José Manuel Sanz. De acuerdo con un documento con fecha 18 de octubre del 2019, dirigido al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, Vera Jiménez refiere que la renuncia con carácter de irrevocable como director general del Consejo de Ciencia y Tecnología es a partir del 01 de noviembre por convenir así a sus intereses.

NOVIEMBRE

02 de noviembre.

De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el estado de Morelos hasta el 30 de septiembre se habían contabilizado un total de 873 homicidios, de los cuales el 78 por ciento han sido asesinatos, mientras que un 22 por ciento fueron homicidio culposo. En las estadísticas que mes con mes actualiza el SESNSP, en total fueron 683 homicidios dolosos, de los cuales 505 de estos asesinatos fueron cometidos con un arma de fuego, 68 con arma blanca y 110 con otro elemento.

04 de noviembre.

Pese a las versiones de un nuevo enfrentamiento grave en el Penal de Atlacholoaya, la Comisión Estatal de Seguridad Pública reconoció sólo una riña menor entre dos reos. Fuentes de la dependencia afirmaron que hubo un pleito menor que no provocó lesionados de gravedad. Luego de enfrentamientos acontecidos el 29 y 30 de octubre de este año registrados en el Cereso, que dejaron un saldo de siete personas muertas y al menos una decena de heridos, la mañana de hoy volvió la incertidumbre por la versión de una nueva riña de grandes proporciones.

08 de noviembre.

Tras varios días de riña que se sumo al reclamo del personal penitenciario en Morelos para tener mejores condiciones laborales y de seguridad hacia las autoridades estatales, eso sirvió para que se concretara el incremento salarial acordado para las áreas administrativas y operativas. En un comunicado el ejecutivo advertía que lo anterior se logró luego de las reuniones trabajo entre ambas partes, y que es efectivo a partir de esta primera quincena de noviembre.

11 de noviembre: El Fidecomp (Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo) anunciaba que pagaría ocho millones de pesos por un "estudio" sobre el gasto de energía que realizan las estancias gubernamentales y las empresas para que en seis meses con el resultado del análisis, la empresa beneficiaria de la inversión, realice las recomendaciones de empresas que pueden vender energía alternativa desde gas o solar, al gobierno y a la iniciativa privada. Ni la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo (SDEyT), Ana Cecilia Rodríguez y tampoco los otros funcionarios como el titular del Fidecomp, Juan Diego Ponds, informaron el nombre de la empresa, sólo que era parte del proyecto de integración de estrategia de desarrollo económico y energético sustentable en el estado.

13 de noviembre: Desde esta fecha el secretario de gobierno, Pablo Ojeda, mencionaba que el alcalde de Cuernavaca ha expresado su intención de sumarse al Mando Coordinado por lo que el Gobierno Estatal está de acuerdo en dialogar y activar la estrategia cuanto antes. Reiteraba que el munícipe ha manifestado su disposición de sumarse a la política pública que se ha implementado en el estado, y aseguró que el Gobierno Estatal está dispuesto a dialogar y a activar el Mando Coordinado en la capital del estado lo antes posible.

15 de noviembre: Luego de casi 48 horas desaparecido, se anunciaba por fuentes de la Fiscalía General y de la Secretaría de Seguridad Pública la liberación del ex rector Alejandro Vera Jiménez y su esposa María Elena Ávila Guerrero en el municipio de Tepoztlán. Desde un día antes el jefe de la oficina José Manuel Sanz, informaba que el ex rector estaba desaparecido desde la noche del miércoles cuando transitaba en tramos carreteros de la región Oriente del estado de Morelos en compañía de su esposa.

25 de noviembre: Luego de varias protestas en el congreso federal, los alcaldes morelenses comenzaban a mostrar su molestia, y en esta fecha, el presidente Municipal de Emiliano Zapata, Fernando Aguilar Palma, observaba que con la cancelación del impuesto pro universidad y el Derecho de Alumbrado Público (DAP) por la Suprema Corte de Justicia, el gobierno municipal dejará de percibir 31 millones de pesos el próximo año. Mocionaba que del 25% que cobraban en impuestos todos los municipios, que equivale a 21 millones de pesos, el 15% se destinaba a pro educación, el 5% a la universidad, el 2.5 a la industria y el 2.5 al estado. A partir del lunes se dejaron de cobrar los impuestos municipales.

29 de noviembre: Al concluir la prórroga para el reemplacamiento el titular de movilidad, Víctor Mercado Salgado, titular de la Secretaría de Movilidad y Transportes (SMyT), anunciaba que reemplacaron casi 600 mil vehículos y aclaraba que ya no habrá prórroga y se tendrá que hacer el trámite con recargos.

30 de noviembre: En lo que era una espiral interminable comerciantes y amas de casa y señalaron que durante este mes se reflejo un incremento de aproximadamente 15 a 20 pesos en el gas, lo cual provoca para ellos un problema que afecta a la economía.

Las amas de casa señalaron que hasta finales de octubre, el costo del tanque de 20 kilogramos estaba entre 330 y 340 pesos, mientras que el de 30 kilogramos costaba entre 510 y hasta 515, sin embargo; a partir de noviembre la tarifa de ambos subió cuatro por ciento.

DICIEMBRE

02 de diciembre: Comenzaba el mes navideño pero las noticias en casa de gobierno no eran nada buenas, Conforme a la controversia constitucional 128/2017 y al haberse aprobado la modificación al Presupuesto de Egresos 2019 del Estado, la Corte otorgó un plazo de 3 días hábiles al Poder Ejecutivo para la ministración de recursos suficientes al Poder Judicial, respecto al pago de 116 jubilaciones y pensiones, término que comenzó el 28 de noviembre y vence este martes 3 de diciembre. Según el acuerdo con fecha 25 de noviembre del presente año, si el Poder Ejecutivo no da cumplimiento a otorgar el presupuesto suficiente, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo podría ser removido de su cargo y ponerlo a disposición de un juez federal.

12 de diciembre: Ante el cierre de año en el gobierno estatal, jubilados y pensionados del SNTE llegaban a palacio de gobierno para exigir respuesta al pago del aguinaldo 2019, el cual aseguran tiene que cubrirse a más tardar mañana, puesto que existe un decreto vigente. Los jubilados, encabezados por la secretaria general, María Lourdes Salazar González, señalaron que son casi 13 mil trabajadores retirados a quienes se les adeuda esta prestación la cual por “ley” debe estar cubierta este viernes, monto que de acuerdo a la misma líder asciende a los 300 millones de pesos.

13 de diciembre: Luego del bloqueo por parte de los jubilados del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma del Estado (STAUAEM), el rector Gustavo Urquiza Beltrán aseguró que dicho adeudo forma parte de los pasivos que se han venido arrastrando desde anteriores administraciones y que hoy suman 390 millones de pesos lo que complica el cierre de año.

