Quieren promoción para plazas Lido y Degollado

La propiedad de los locales en Plaza Lido y Degollado se dio con base en un contrato usufructo que no se puede disolver fácilmente, aseguró el líder comerciante Mario Lara, quien agregó que salen a vender a las calles ante la falta de visitantes y de campañas de promoción de estos lugares.

En días pasados, el alcalde de Cuernavaca Antonio Villalobos Adán declaró que se analizaba el número de locales que se encuentran desocupados en ambas plazas y cuáles eran utilizados como bodega; advirtió que si los comerciantes salían a las calles, daba por entendido que no necesitaban el espacio, por lo que se lo darían a los ambulantes.

Al respecto, Mario Lara comentó que existe un decreto de reubicación de ambulantes en 1998, cuando era presidente de Cuernavaca Sergio Estrada Cajigal y como gobernador fungía Jorge Morales Barud donde se les da el espacio en un contrato de usufructo.

Te interesa:



"Dentro de las clausulas se encuentra que no podemos ejercer el comercio en la vía pública, y la autoridad del municipio no iba a tolerar más comerciantes en la vía pública , entonces los que incumplimos no fuimos nosotros , fueron ellos", dijo, al recordar que las autoridades se comprometieron a acabar con el comercio informal.

Líder comerciante Mario Lara indicó que cuentan con su cuerpo de abogados que ya analiza la situación, y en caso de ser necesario actuarán.