Puente de Ixtla aplicará vacunas contra Covid-19

La brigada correcaminos de la campaña de vacunación contra el Covid-19, estarán en el municipio de Puente de Ixtla aplicando la primera y segunda dosis de la vacuna Astrazeneca, para personas que no han completado su esquema o no se han puesto ninguna vacuna contra Covid-19.

Este martes y miércoles el módulo de vacunación quedo instalado en la Plaza del maestro, lugar donde por la mañana había una importante fila de personas esperando la apertura de la vacunación contra el Covid-19. La demanda se cubrió alrededor del mediodía, ya que no toda la gente fue vacunada.

Había personas que se habían puesto la primer dosis de otra vacuna y los trabajadores de bienestar, advirtieron que no podían aplicar una segunda dosis de otra vacuna, ya que no son compatibles, dijeron al dar a conocer que este centro de vacunación pueden acudir personas de otros municipios que les falte la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca o no hayan recibido ninguna dosis para que reciban la primera.

Para el Doctor Héctor Hugo Guzmán Pacheco, director del IMSS en Puente de Ixtla y encargado del módulo de vacunación, hizo el llamado a la población a que acuda, especialmente las personas que no se han vacunado, o les falte la segunda dosis de biológico Astrazeneca, que acudan, luego de advertir que al cierre de esta jornada solo se habían vacunado 800 personas y la meta son 4 mil en los dos días de la campaña.

Se cuentan para estos dos días de campaña de vacunación contra el Covid-19 con 4 mil vacunas del biológico Astrazeneca, para primeras y segundas dosis.

Se trata de la vacuna para rezagados y el modulo esta nuevamente en la Plaza del Maestro en un horario de 8 a 4 de la tarde este 30 de noviembre y 01 de diciembre estarán aplicando la primera y segunda dosis para rezagados de la zona sur del estado de Morelos o municipios vecinos.

Recordó que es indispensable presentar identificación oficial, comprobante de vacunación de primera dosis, el expediente de vacunación impreso con el código QR debidamente requisitado, poner el número de teléfono, de correo electrónico, la dirección, el cual debe obtenerse a través de la página Mivacuna.gob.mx, esta campaña es para personas de 18 años en adelante.