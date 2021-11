Nuevas variantes de Covid-19 no deben generar pánico

La población no debe caer en pánico ante la nueva variante de la Covid-19 denominada Ómicron, sino más bien atender los llamados a vacunarse y seguir con las medidas no clínicas que se conocen desde el inicio de la pandemia; de las experiencias obtenidas en el orden nacional, se sabe que el biológico aplicado a ciudadanos ha sido capaz de evitar el curso de la enfermedad con síntomas graves, hospitalización y muerte, incluso de otras variantes que han circulado en el país, aceptó la doctora Celia Mercedes Alpuche Aranda, directora del Centro de Investigación Sobre Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).

La experta negó que haya una manera de predecir en qué momento concluirá la pandemia causada por este virus, sobre todo mientras exista propagación en el mundo, países en donde la cobertura de vacunas es realmente baja; sin embargo, el perfil de este tipo de infecciones deja ver que será hasta en tanto encuentre un equilibrio dentro de la naturaleza relacionado con la inmunidad y el tipo de virus.

Son las “medidas respiratorias las únicas de proteger” al ser humano, sin importar edad, estado de salud, de cualquier variante que se genere en el país y en el mundo, es el caso del uso de cubrebocas, sana distancia y lavado de manos, sumado a las vacunas que han demostrado que en variantes como Delta y Beta han permitido que los pacientes sobrevivan.

La Coordinadora del Grupo Técnico de Asesores de Vacunación contra Covid-19 a nivel país explicó que ha quedado demostrado que la vacuna, cualquiera, llegó a cambiar el perfil del virus, hoy en día la tasa de hospitalización y defunciones ha sido mucho menor que en la primera y segunda ola de contagios, y es en este punto en el que la doctora Alpuche habló de la forma en que los integrantes de dicho grupo opinaron que se debía aplicar la estrategia de “priorización”.

“Al haber cantidades limitadas que iban a estar llegando de manera secuencial, la primera pregunta es si no voy a tener suficientes vacunas para poder vacunar a toda la población a la vez, olvídate si es que vamos a tener la capacidad de hacerlo, no hay suficiente acceso tengo que hacer un ejercicio que se llama priorización, es decir, quién va primero y quién va después de manera secuencial, y eso empezó en el mundo como una gran corriente comenzando la segunda mitad del año pasado para poder definir, y México no se podía quedar atrás”.

Para Alpuche Aranda, comenzar con las personas con más probabilidad de morir, por edad, por enfermedades previas, y demás, tal como se demostró en “análisis de riesgo” hechos por especialistas, fue la correcta, ya que, a pesar de los cientos de muertos, las vidas que se salvaron fueron cifras mayores.

No existe manera de predecir cuándo concluirá la pandemia causada por el virus; sin embargo, de acuerdo con la experta, las medidas sanitarias seguirán siendo fundamentales